高雄2巿地設定地上權順利脫標。（高巿府財政局提供／曹明正高雄傳真）

位於高雄巿前金區新田、自強路口以及舊圖書總館巿有地，去年11月公告招標設定地上權開發，高巿府財政局21日宣布2案順利標脫，分別由全聯及新光人壽得標，各取得70年地上開發權，權利金合計逾5.6億元，為新春開紅盤。

財政局指出，前金區新田路自強三路口商業區設定地上權開發案，基地3面分別臨自強三路、新田路與自強三路258巷，面積1552平方公尺（約469坪），土地使用分區為第四種商業區，建蔽率60％，容積率630％。

由於該基地鄰近大立百貨、漢神百貨商圈，高雄捷運紅線及臨港輕軌提供快速便捷的運輸服務，商業機能完備，由全聯得標，決標權利金2億6200萬元，權利金溢價率30.35％。

舊圖書總館市有地設定地上權開發案去年4月23日流標，這次是第2次招標，基地坐落高雄市前金區中央公園斜對面，位於60公尺民生二路林蔭大道上，地形方整，面積1838平方公尺（約556坪），土地使用分區為第五種商業區，建蔽率70％，容積率840％。

這塊基地鄰近新崛江商圈，距離捷運紅線中央公園站及捷運橘線市議會站亦僅數百公尺，交通便捷，由新光人壽以決標權利金3億288萬8000元得標，權利金溢價率12.60％。

(中時 )