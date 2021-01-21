兩岸關係持續低迷，但美國新總統拜登上台，因此各界也關注東亞安全局勢在新的一年會有哪些變化以及共軍主要動向。對此國防大學中共軍事事務研究所所長馬振坤研判，共軍軍機今年也會持續進入台灣西南方的防空識別區，甚至可能採取更強硬的方式反制我方，此外我方也必須思考如何面對共軍否認海峽中線的現實。

去年共軍軍機多次飛越海峽中線，且一再進入台灣西南方的防空識別區，各界關注今年共軍的可能動向，為此國策研究院、台灣世代教育基金會今邀請學者進行對談，會上馬振坤表示，可預期共軍今年會持續在台海、第一島鏈演訓，過去解放軍空中加油多半在南海舉行，今年可能出現共軍戰機編隊穿越第一島鏈深入西太平洋進行空中加油，因為那邊也是未來可能的作戰區域。

此外馬振坤認為，共軍也會持續鞏固於2020年在東海、南海擴張獲取的空間，並持續在東海、台海、南海持續建設作戰力量與作戰優勢，未來美軍想進入這些區域面對的挑戰將越來越難大，導致美軍對於是否進入這些區域將會越來越謹慎。

另外馬振坤指出，共軍軍機今年也會持續進入台灣西南方的防空識別區，如果遭遇我方戰機跟監，甚至可能對我方軍機反制，輕者無線電示警要求我方戰機離開，重者甚至派遣戰機驅離我方戰機，藉此凸顯此空域已屬於解放軍訓練空域，這是我方今年將面臨的較嚴峻情勢。此外如果今年美陸關係再生波折，共軍機艦可能更逼近台灣，我方也必須思考如何面對共軍否認海峽中線的現實，倘若共軍軍機再越過要採取積極反制作為還是戰略退卻？

當代日本研究學會秘書長王宏仁則指出，近年不僅印太地區國家，連英國、法國、德國等歐洲國家都認為大陸是他們需要制衡的對象，並藉由與澳洲、印度、日本等區域內國家進行軍事等各方面合作來介入印太地區，台灣近年與澳洲、印度、日本關係深化，透過此機會，或許能藉此與歐洲國家合作。

(中時 )