頭份市蟠桃公園是當地市民重要休憩據點，但因設置時間較久，設施多已過時老舊，苗栗縣政府研擬將公園全面大改造，將園內水池擴大成蟠桃湖，設置水岸活動步道，並重設親子遊樂區，加上由頭份市公所籌資興建的風雨球場，將提供市民一個全新的休憩空間。

蟠桃公園位於頭份市建國里，里民活動中心也設置在公園一隅，成為當地及周邊里民休憩活動中心，蟠桃公園完工啟用至今超過20年，園內原有球場、涼亭、兒童遊樂設施、活動廣場等，園中心點並有一個長條型水池，是頭份市區少數較大型休憩公園。

蟠桃公園球場由頭份市公所發包改建成風雨球場，已經開始動工。（謝明俊攝）

縣府水利處研擬將公園原有水池擴大，並增設水岸步道。（謝明俊攝）

蟠桃公園內涼亭都已老舊，將全部重建。（謝明俊攝）

由於設備年代久遠，不符目前市民活動所需，因此，縣府水利處研擬改善園內休憩設施。2019年，水利處承辦竹南運動公園改建計畫，成功改造運動公園面貌，並贏得許多縣民肯定改造後的公園設施和配置，不遜於北市大安公園，成功經驗使得水利處全面盤點頭份市、竹南鎮等人口密集城鎮老舊公園現況，擬具計畫向中央爭取經費進行改造。

為了符合在地市民需求，水利處還在去年12月中舉辦設計活動，邀請家長及小朋友同來提供想法，並將市民共同創作融入設計，打造屬於市民的特色公園。依照初步草案，水利處規畫將原有條狀水池擴大，並打造水岸步道，新涼亭、活動廣場及親子遊樂設施等。

公園改造草案出爐後，水利處預定在1月25日下午2時，在活動中心召開地方說明會，向地方鄉親說明初期設計工作內容，聽取地方人士更多的建議，再加上由頭份市公所自籌經費，改建原有球場成為風雨球場，已在本月12日舉行動工典禮，屆時全部改建工程完工後，將帶給頭份市民全新的休憩場所。

(中時 )