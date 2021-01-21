創世、華山、人安策略聯盟連續31年舉辦「寒士吃飽30」尾牙活動，今年受疫情影響，首度由辦桌圍爐改為「送禮到家」。（創世提供）

創世、華山、人安策略聯盟連續31年舉辦「寒士吃飽30」尾牙活動，今年受疫情影響，首度由辦桌圍爐改為「送禮到家」。（創世提供）

創世、華山、人安策略聯盟連續31年舉辦「寒士吃飽30」尾牙活動，今年受疫情影響，首度由辦桌圍爐改為「送禮到家」，為能順利將2萬多份年禮送到寒士手中，KUGA酷卡車友社21日在副團長美樂蒂帶領下，與車友們在創世新店院車聚，為「送禮到家」暖身，將年禮準備好上車，從新店院出發，希望將這份溫暖以及愛心，送到每位植物人家屬手上，平安度牛年。

KUGA酷卡車友社副團長美樂蒂說道，車隊都會定時車聚，這次車友提出要幫助創世送禮到植物人家中，覺得很有意義，號召車友們一起加入，還有車友們帶著小孩一同前往，使孩子從小就在心中播下「愛」的種子。

酷卡車友社也捐款幫助「寒士吃飽30」尾牙活動，希望號召更多人幫助此活動，讓愛送到植物人家中，為社會盡一份心力。

創世基金會表示，為讓弱勢植物人家庭在農曆年前能收到年禮及祝福紅包，感受社會溫暖，預計在2月1日至2月5日為期五天，在事前緊鑼密鼓籌畫及行程安排下，每條路線由1位工作人員搭配3至4位義工，每日多條路線同時進行，希望順利將全台預計配送的2萬份年禮及祝福紅包，親自送達弱勢家庭手中。

創世新店院院長張淑娟表示，早在1個多月前，就不斷有服務個案打電話來詢問今年寒士吃飽30何時舉辦，社工電話接到手軟，創世為了不讓寒士失望，讓弱勢可以溫馨過年，同時顧及防疫，今年首次改成送禮到家。

每份年禮有烏魚子、佛跳牆、肉鬆、肉乾、東坡肉、油飯等8項熟食，加上一份應急的祝福紅包，全台要在5天內配送完2萬份年禮及祝福紅包，確實充滿挑戰，希望各界企業、民眾一起支持寒士吃飽30，捐助年禮及祝福紅包，幫助弱勢溫暖過好年。」愛心專線（02）8667-6515分機33送禮小組。

(中時 )