北市運將右轉未讓行人 不滿被念下車打人

北市運將右轉未讓行人 不滿被念下車打人

57歲林姓計程車運將，19日開車行經西園路右轉時，碰到走路的陳姓男子，林未按規定禮讓差點撞上，讓陳相當不滿，拍打對方的引擎蓋雙方發生口角，林最後還將陳推倒在地，警方處理後，將這名失控的運將依傷害罪送辦。

警方指出，19日傍晚6時30分，林開車行經西園路、和平西路口，右轉時因未禮讓行人，差點撞到有喝酒、行動緩慢的陳姓男子，陳對此十分不滿，拍打車子要林下車，雙方就在馬路上吵了起來。

兩人越說越僵，最後林一把推倒陳，接著上車加速揚長而去，負傷的陳隨後前往警局提告，並提供他記下的車牌號碼。

警方稍後傳喚林男到案，林表示因陳拍打他的引擎蓋，還不斷嗆聲，他一時氣憤才會推人，在警局向陳男道歉，但陳並不接受，質問：「不爽你就可以打人嗎？」、「我一定要提告！」，警方偵訊後，依傷害罪將林送辦，違規部分也另外開出罰單。

萬華分局呼籲，民眾發生糾紛時，最好理性處理，不要因情緒而拳腳相向，如有觸法警方一定依法嚴辦。

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(中時 )