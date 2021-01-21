蘇揆近期宣布設立嘉義、屏東科學園區利多，行政院祕書長李孟諺今天表示，屏東選址較明確，將在高鐵六塊厝特定區附近約95％的國有、公有土地上；至於嘉義科學園區，則由行政院副院長沈榮津組成專案小組會議，選址還在評估中。

科技部次長林敏聰上午出行政院會後記者會，被問到嘉義、屏東2大科學園區規劃問題，林敏聰說，對於屏東或嘉義兩個地區，未來2個科學園區的發展，希望是不同於原來傳統的大量生產、代工製造業的方向，而是考量面對數位經濟發展，產業加值等要素。此外，在地元素也很重要，包括共同創造、享受經濟成果，都是科技部在思考的。

林敏聰也說，科技部長吳政忠曾提出「小而美、優生活、低耗能」原則，尤其是低耗能部分，現在科技部正思怎麼樣的加值是對台灣未來永續減碳是較好的園區模式，所以在此原則下要積極了解地方產業結構，也會跟地方政府密切合作，還需要一點時間，來規劃台灣2030年長期方向，以往是製造業或大量需求土地的，這次希望數位經濟進到不同的園區，帶動地方產業升級。

李孟諺則補充說，政院期待嘉義跟屏東這兩個園區設置，能為嘉義、台南、高雄到屏東形成南部的科技廊帶，提供更多優質工作機會，讓更多年輕人返鄉，目前屏東科學園區的選址已較明確，是在高鐵六塊厝特定區附近約95％國有公有土地上，嘉義則已由副院長沈榮津組成專案小組會議，還在評估中。

(中時 )