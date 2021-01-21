為協助待業者提升就業職能，勞動力發展署中彰投分署特規畫50多門委外職前訓練課程，包括複合式小吃料理與烘焙實務班、物聯網元件設計與應用平台實作班以等；分署長林淑媛指出，待業勞工可透過職前訓練的紮實課程，掌握就業趨勢，在2021金牛年開春迎「薪」，順利就業。

中彰投分署指出，「小偉」擔任銷售7年，去年工廠受到疫情波及，訂單大幅減少，公司因此裁員，為長遠職涯考量，他下定決心學習一技之長，透過台灣就業通在網路上報名，中彰投分署委外辦理的「室內配線技能培訓班」，竟意外順利在這波疫情中成功轉換跑道。

「室內配線技能培訓班」的課程內容，除工作安全與法規、工程圖符號等必備的學科知識，還有室內配線實務、低壓配線、高壓電路裝修等與實務接軌的術科課程；課程後半段更安排學員在不同電壓設備的配線練習站實際演練，400小時深入淺出的紮實訓練。

林淑媛說，「小偉」跟著老師步調，從基礎到進階一步一步學習水電相關技能，小偉認真積極的態度讓他在結訓前就業媒合脫穎而出，成為水電工程公司的一員；他說隨農曆年關將近，室內裝修配線需求大增，自己開始跟著師傅忙碌起來，努力朝向成為專業水電師父目標邁進。

林淑媛指出，分署每年都會針對轄區的就業市場需求，結合民間專業資源開辦委外職前訓練課程，希望有需求的民眾多多運用政府資源；透過職前訓練的紮實課程，學習專業技能，提升就業競爭力。

(中時 )