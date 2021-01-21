【愛傳媒陳玲玲專欄】想念去日本旅行到處吃拉麵的日子！尤其是在日本北海道雪地，踽踽而行，快凍僵時遇到的拉麵小店（八個人位子的小拉麵店，永遠記得那碗熱呼呼拉麵的味道）

我冬天去北海道看雪，秋天去九州賞楓，夏天去沖繩潛水，春天去京都賞樱，東京不限季節，所以日本各地拉麵都很熟悉！

日本拉麵以地域性來分類的話，可以簡單的分為北海道、本州、九州三大類。

北海道三大拉麵，札幌的味噌口味、旭川的醬油口味以及函館的鹽味。東京拉麵主打醬油口味，是變化最多、在日本覆蓋率最廣的一脈。九州拉麵屬於豚骨一派！

此外日本拉麵還分許多派系，家系、頑固系、二郎系、麵屋武藏系、博多豚骨系等

家系拉麵有五要素：豚骨醬油、中粗直麵、大量海苔、翠綠菠菜、美味叉燒，台北的家系拉麵，大概就「特濃屋」及「大和家」兩間兵分天下。

二郎系特徵是濃厚的豚骨醬油味及大份量的重量級拉麵。西門町「樂麵屋」及「壹之穴」為代表！

日本知名投票網站goo Ranking去年公佈「全球最佳連鎖拉麵店」排行榜TOP10，其中最具人氣的冠軍豚骨拉麵一蘭拉麵第三名「Sugakiya スガキヤ 壽賀喜屋」與第四名「一風堂」，來自日本博多的拉麵名店都在台灣吃得到！

「一蘭拉麵」，不管是麵條還是最有名的天然豚骨湯頭，都是日本原汁原味，從湯頭濃郁度到麵條軟硬度都可以做選擇。

它的湯頭相當濃郁，麵條則是選用特製的小麥粉做成的細麵，相當Q彈有勁，整碗吃完後會看到碗底的字「この一滴が最高の喜びです」，大概的意思是說「把湯喝到一滴都不剩，是我們最大的喜悅」。

喜歡它的一格一格隔開的獨立個人座位，讓你可以專為注吃麵！

「一風堂」，最招牌的白丸和赤丸，白丸為一風堂最經典的口味，精心慢熬的豚骨湯頭，非常濃！

赤丸加入了新的口味，秘傳的特製辣味噌及香油，將溫順口感的豚骨湯頭推上了新的層次！

梅花叉燒，油脂分佈均勻，肉質軟嫩，有分量糖心蛋真的非常好吃，配著一口拉麵一口湯，完全是極品的美味肉質軟嫩！

搭配店內自製的蒜泥融入湯裡，真是夠味呀！下次去日本不妨去創始店朝聖一下，就在豚骨拉麵的發源地－九州！

「山頭火」，創始店在北海道的旭川，以「令人意猶未盡的美味湯底」為出發點來熬煮湯頭，溫和甘美的白色湯底，是由豬骨、野菜、魚乾等各式各樣的材料熬煮，湯頭帶有些許甜味及濃醇，是極有深度醇厚的味道。

湯頭濃郁，道地的日本味，麵條Ｑ勁十足，想念北海道時，就會來吃一碗！

「Nagi 豚骨拉麵凪」，曾獲日本東京拉麵大賞冠軍，具有客製化口味、特製麵條、濃郁湯頭、秘傳叉燒醬等特色，明星拉麵「豚王」、「黑王」、「赤王」風味各異、各有喜愛者！

店家在日本主打「煮干拉麵」，海外主打「豚骨拉麵」，銷售NO.1是「豚王拉麵」。

煮干拉麵，使用日本各地嚴選數十種魚干熬煮湯頭的拉麵，據稱平均每碗多達70公克以上的小魚干，經長時間熬煮將菁華全萃成一碗，嚐一口即可感受到來自大海的味道！

豚王拉麵，豚骨湯頭超濃郁，厚實的豬骨香氣非常耐喝！豚骨湯頭是在湯鍋裡放入精選豬頭骨、豬腳骨等材料，燉煮20小時熬煮出濃郁香氣的黃金高湯，濃郁香醇！

高人氣的「黑王拉麵」是以墨魚汁、黑芝麻及秘製黑醬製成黑王球，搭配豚王湯頭，吃得到海鮮的鮮甜與獨特香氣，湯頭層次更豐。

有趣的是碗底的文字為「我が豚骨に一片の悔いなし」，也就是「我的豚骨沒有遺憾」的意思，據說這句話是來自知名的日本漫畫「北斗神拳」！

「Okaeriお帰り吃碗拉麵吧」，可以說是傳奇拉麵店了，常常一位難求。灰階色的屋簷，溫潤的木質窗框，像是日劇裡古京都的懷舊小店，大大的日文お帰り的燈籠高高掛著。和日本一樣，送上的是冰塊水，拉麵有濃厚豚骨拉麵、濃蒜豚骨拉麵、辛口豚骨拉麵與京都醬油拉麵。

濃厚豚骨的湯頭是細緻的豬背脂，溫順的湯濃郁帶有飽滿膠，拉麵的湯頭鹹淡可以調整，分為日式、台式，台式較為清淡！辛口豚骨拉麵，高人氣口味了，是由店家自製的辣油與辣椒結合而成，味道滿特別的！

兩大片肉片，高麗菜也很大片一點也不小氣，還有蔥肉末跟溏心蛋，主要是湯超級濃郁的，叉燒肉炙燒過之後，吃起來超香！

濃蒜豚骨就是用濃厚豚骨加上大量的蒜蓉，一口喝下真的很濃郁，蒜味也很重，適合喜歡重口味的人！煎餃是現點現包現煎！

「雞吉君」是「Okaeri你回來啦拉麵」二店，主打日本流行的雞白湯！雞吉君不但是雞湯愛好者必朝聖的拉麵店，也是內湖知名的排隊店。雞吉君在晚上以及中午場，兩時段的菜單並不一樣！

晚上有特濃、濃厚、淡麗三款拉麵，從拉麵入門者到拉麵達人都能滿足。中午則依照日期不同有濃厚煮干雞拉麵、雞清湯拉麵和濃厚雞白湯三種，中午點用拉麵後，還能加點單吃拌湯兩相宜的乾拌麵。

「鬼金棒」，來自日本東京麻辣及濃厚風格出名的辣麻味噌沾麵，主打重口味辣麻味噌拉麵，超過四種味噌調配出濃厚湯頭，香醇加上後勁十足的辣麻味，配上軟嫩咬勁十足的豬腩肉叉燒，讓人一吃就上癮！

麵類可以選擇辣度與麻度，有無、少樣、普通、正常、鬼增量，五種程度任選，鬼增量需要加價！拉麵的麵條是寬扁麵，非常有嚼勁！

鬼金棒味噌拉麵目前在台北共有三間分店，中山商圈兩間、松江南京附近一間，三間分店主打的餐點也不盡相同，總店以沾麵為主，中山、松江南京則主推拉麵！

店家對食材十分用心及挑剔，除了類似控肉的角煮及炒豆芽菜外，也有低溫調理舒肥的澳洲和牛，白飯使用伊馬嵐池上米，麵條使用杜蘭小麥粉。「勝王」是它的子品牌，主打限定拉麵。

「武藏拉麵」來自東京的麵屋武藏，在台灣也是超人氣拉麵喔！曾去過它新宿店，走濃厚的武士道風格！招牌必點的「武藏拉麵」！人氣NO.1的味玉叉燒神山，與每日限量的太刀很有特色，叉燒相當軟嫩好吃～

肋排有點像淡淡的日式照醬燒甜感，夠味的醬油湯頭，完美的糖心蛋，類似蕎麥麵的麵條，對於愛吃重口味的人來說真是太銷魂啦！

「麵屋壹慶」，台灣第一間「日本泡系拉麵」為主題的拉麵店，泡系拉麵，最大的特色就是漂浮在表面那一層細緻的泡沫。喝得到有口感的豚骨背脂，以及泡沫隨著唇齒流動口腔中，濃郁的口感很特別！

以關西流泡系為主打，在上桌前會加上另外打發的泡沫，讓乳化充足的湯頭更添層次。

壹慶的品項有豚骨醬油、豚骨鹽味和魚介系的清湯醬油，整齊的擺盤和吸睛的配色皆為亮點，店內提供的三種叉燒—舒肥豬、舒肥雞胸、舒肥雞腿皆為上品。

豚骨湯頭濃郁回甘且層次豐富，醬油和鹽味的湯底可說是各具特色，鮮味滿滿！

「山嵐拉麵」來自札幌，以特製的高壓鍋熬煮出雪白且乳化充足的豚骨湯頭，大量的豬背脂做為香味油起了增香效果。湯頭喝來鮮甜濃郁，搭配掛湯力十足的捲麵叫人大呼過癮！心蛋香氣十足，滷製的叉燒肉十分夠味！

豬背脂是豬背部的脂肪，是更單純乾淨的油脂，口感滑嫩，是日式拉麵濃香湯底的關鍵食材！叉燒是用豬里肌肉，用已經熬10小時的湯頭來煮2小時，並且再用特製醬汁浸置烤2小時，讓肉質不僅柔軟且更具彈性！

除了有豚骨白湯可選，山嵐也提供辣味的赤湯，魚介風味的海湯，以及蔥花堆疊成小山的蔥爆彈拉麵，偶爾推出的限定拉麵或限定沾麵也別有一番風味！

此外台北還有來自紐約人氣拉麵「鳥人」的創作拉麵，主打雞湯的「雞二」、重口味的「鷹流」、超濃郁蝦湯頭的「一幻」、黑蒜香油的「玩笑亭」、濃蝦沾麵的「五之神」⋯⋯臥虎藏龍，值得一一探索！

No Ramen No Life！

作者為資深廣告人

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(中時新聞網)