〈女兒啊~女兒，別擔心，我們的心總是牽掛著永遠的牽掛！〉

【愛傳媒蔡詩萍專欄】女兒請病假一天。我調整了行程，好讓自己能在女兒病假的一天裡，多點時間在家陪她。

清晨，跑步回來，頂著寒風，十公里，身軀越跑越熱。回到家，女兒仍在酣睡，她的房間，幽幽靜靜，窗簾阻擋了外頭的亮光，也在寒流中確保了一室的溫暖。

我收拾了女兒放在床頭的衣服，趁便洗洗。女兒睡得很熟，說不定在做夢吧！流光，一瞬。沒有人會比做爸媽的，更懂這感觸。

望著女兒熟睡的臉龐，那靜靜的幾十秒，我腦海中可以閃過太多太多的，她從襁褓，到嬰兒，到幼稚園，到小學，到國中，到現在，等等階段，熟睡的臉龐。

像巴掌一般大小的臉，到如今亭亭玉立的一張臉，做爸爸的，怎能不感覺一陣如輕拂春風，如淋浴秋陽的美好呢！

以前，我老媽為了激勵我早點有小孩好讓她抱孫子，總愛說，以後你自己有了小孩就懂啊～懂什麼呢？我那時，心頭不免嘀咕吧，懂什麼呢，不就是一堆的負擔與麻煩嗎？

是啊！是一堆的麻煩，吃喝拉撒，一張口，天一亮，都是負擔。即使不在眼前，心頭也牽著一條線，海角天涯，孩子微微一扯，我們心頭便緊緊一震，怎麼了，怎麼啦，也許有事也許沒事，但有事沒事，我們做爸媽的，總感覺那都是我們的事！不是嗎？

我現在懂了。當女兒一天天長大，我懂了我母親當年在我面前，在電話那頭，不時嘮叨的提醒，「以後你當爸爸時就會懂啦！」

我當了爸爸當然會懂，可是，並不是一次就全都懂啊！也是沿著爸爸這條路，蜿蜒曲折，大道小徑，慢慢的懂呢！但我女兒此時此刻，當然是不懂的，或者說，至少她還不會全然懂。

她應該是知道她爸媽有多愛她的，但她不會理解，我們愛她卻在表達愛的方式上不盡然會以她理解的方式來表達。

我們愛她，我們會想當她的朋友，然而，我們就不可能完全像她的朋友。

我們是她的爸媽，是兩個不同的個體，因愛而結合，又因為愛的承諾，而共同創造了她，可是她，也是一個新的個體，來自於我們，卻必然要走出她自己！

來自於我們，卻終究要走出她自己。這是天下父母都要認識到的，有兒有女之後的人生啊！

我們在孩子的臉上，發現這裡像媽媽，那裡像爸爸，但孩子站起身，走在他自己的展示台上，一舉手一投足，又無一不是他自己。也唯有一舉手一投足，無一不是他自己，我們才會感動到～流淚啊！

因為，這才是「長大了的」他啊！不是嗎？她像我們，但最終，她要像自己。

我望著女兒熟睡的臉，真想親親她的額頭啊！但我忍住了，怕一親下去，把她吵醒了。

此時此刻，女兒不會理解，一個爸爸在幽靜的房間裡，替女兒收拾好換洗的衣物，望著熟睡中的女兒，腦海中無盡閃爍的畫面，那是一種怎樣的父母情懷？多少的疲累，多少的歡愉，交錯成的父母經，都是心甘情願啊！

都是心甘情願的。

即便女兒醒來，我告訴她，關於我在房內收拾她的換洗衣服時，老爸內心的翻騰與攪和，她也頂多是淡淡一笑的，她怎麼會懂呢？

關於爸媽的愛這檔事，她還要很長一段時光，才會真正懂的。那不僅僅是，吃喝拉撒，換洗衣服，噓寒問暖，送她上學接她下課，或有時K她，有時順從她，這麼簡單而表面的日常而已。

我要怎麼對女兒說呢，我小時候，最溫馨的畫面，是我感冒時，留在家裡，昏昏沉沉，要醒不醒的，聽到她爺爺奶奶在我身邊的焦慮對話，「有發燒嗎？」「燒到幾度？」「應該是感冒吧！」「看完病吃過藥讓他多睡覺」「起來後做碗瘦肉湯給他喝吧！」

然後不知多久，我睡出一身的冷汗，起床坐在床頭，看她奶奶從廚房走來，兩手在圍裙上抹擦，一雙冰冷的手，在我額頭上撫摸了一會，然後自言自語似的，「好像沒有再燒了」，不久，我便坐在床頭，手中一碗熱騰騰的稀飯，一點點的醬瓜，如果我胃口還好，她奶奶還會切碎豬肉，加入青菜，打個蛋花，赤肉蛋花青菜湯。

多年多年後，我身體不舒服時，在食慾的清單上，永遠會跳出這一道安慰身體的熱湯。

我當然明白，食慾也不過是大腦主管記憶的那部分，埋藏在最深處卻隨時可以浮現的召喚。在親情的領地上，一碗湯，就不止是一碗湯而已。

在我們父女的互動的世界裡，妳一張口，我送上一湯匙的飯，一塊切好的水果，妳一伸手，我抱妳起來，扛在我肩膀上，妳一蹙眉，我屈身摟住妳，輕輕拍妳肩頭，嘴裡唸著哦寶貝乖寶貝乖，爸爸都在啊爸爸永遠都在啊～

這些，又哪裡僅僅只是表面上的人與人之間的互動呢？女兒，我的寶貝女兒，以後妳總會明白的。

我把女兒的衣服，抱去洗衣機，把稀飯加熱，聽著洗衣機馬達微微震動，看著稀飯在加熱中逐漸翻滾，我啜一口微涼的咖啡，把昨晚女兒去診所帶回來的藥放在餐桌上，一切就緒，只等她睡飽了，精神足了，然後起床，懶洋洋的，坐在那。

她多半會問我，爸爸那你什麼時候出門呢？她很小的時候，每次生病在家，多半會這樣問。

如今，她長大了，我就算在家，她也不會纏著我陪她玩，陪她下棋，但她還是會這樣問，爸爸你什麼時候出門呢？

我喜歡她這麼問我，因為我一定是這麼回答的，陪你到差不多媽媽快回來之前吧！是啊，女兒，在妳完完全全是一個大人之前，我跟妳媽媽，我們總是在一旁的。

就算啊，妳已經完完全全的長大了，我們，妳的老爸，妳的老媽，總還是心頭牽著一根線，再遠也牽著我們的牽掛。

作者為知名作家

照片來源：作者提供。

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(中時新聞網)