川普(Donald Trump)離開白宮，抵達名下佛羅里達物業，但除有數起官司等著起訴他、參議院追加表決彈劾案以外，其商業帝國也面臨挑戰。據外媒估算，川普集團去年因疫情虧損近7300萬美元(約20.61億台幣)，而他名下地產還有近11億美元(約310.53億台幣)貸款要還，大部分3年內到期，而且顯然債權人不會再因他是美國總統而讓步。

據川普最新財務公報顯示，川普酒店華盛頓店營收從2019年4050萬美元降至去年1510萬美元，同比萎縮62.72%；拉斯維加斯店由2330萬美元降至920萬美元，同比萎縮60.52%。高爾夫渡假村虧損也很嚴重，在邁阿密多羅高爾夫渡假村由7700萬美元降至4400萬美元，同比減42.86%，另有消息指出，在愛爾蘭的高爾夫渡假村收入降幅接近2/3。

川普22項資產總值約13至17億美元，但收入在他任內逼近腰斬，2017年首次公布財務狀況時統計了包含就任總統的前3個月，共15.5個月，收入5.289億美元；但這次包括去年全年及今年最後20天任期只剩2.73億至3.08億美元之間。

在1月6日川普支持者集結在華盛頓特區、闖入國會大廈造成5死後，這場暴動使美國各界、特別是過去因為減稅政策還有放任企業壓制勞工而大力支持他的商界，紛紛劃清界線，一般預期川普債務的債權人也不會再對他假以辭色。川普近11億美元債務許多是由其公司或與其他公司聯貸，但至少也有1/3是由他個人擔保。

(中時新聞網)