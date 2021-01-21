GoShare移動共享服務在2020年達成100萬用戶里程碑，2021年開春之際於今(21)日宣佈與高雄市政府合作，正式在港都啟動GoShare隨借隨還服務。連帶祭出GoShare自由試騎乘回饋，全台GoShare車款同享起跳下免費，高雄服務範圍內額外享有多元加碼好康，邀請在地粉絲可以隨心騎，玩轉高雄的街頭巷尾。

GoShare隨借隨還服務進駐高雄，不同於在桃園、台北等地的佈局，在高雄GoShare將同步投放Gogoro VIVA（有汽車駕照者可騎乘）、Gogoro 2以及Gogoro 3（此兩種車款需具備機車駕照才可騎乘）等三種車款，共計700輛GoShare車款將在高雄捷運十字路網沿線市區進駐，為要前往交通樞紐、重點學區或是在地景點的朋友，作為連結公車、捷運、輕軌等大眾交通運輸的最後一哩的新選擇。

高雄身為台灣重鎮，近期加入轉型自高科技、低增碳的智慧綠能城市。透過支持綠能產業、建置5G以及AIoT示範場、整合多元的公共運輸系統、淘汰高污然老舊燃油機車、強化空污防制等政策，朝向2050年減碳50%的目標邁進。高雄市場陳其邁今日也在會中帥氣現身，他表示交通與人民生活息息相關，正是因為人與人之間的往來能展現人情味，有了GoShare共享服務，更是能自由在高雄各處遊玩的重點。在GoShare進駐高雄後，在地的共享機車車隊將有約3千輛，將有更多元、更環保的選擇。

GoShare新事業總監姜家煒指出，GoShare在台灣2020年達成1百萬用戶，並且至今為止與用戶共同達成1000000+換電次數（7成都是用戶達成），目前服務已經進駐桃園、台北、台南、新北、雲林，並且在新北山海線推出GoShare DOTS定點借還的服務，總共在全台已經佈建6000台車輛，為全台騎士提供移動新選擇。今日也很開心進駐高雄，相信在高雄推出相關服務後，有機會再度寫下亮麗成績單。

為慶賀GoShare隨借隨還服務進駐高雄，同步推出GoShare自由試活動。1/21 15:00 ~ 1/22 23:59 全台GoShare隨借隨還服務車款不限騎乘次數，都享有起跳價免費。而針對高雄地區，額外祭出4項加碼回饋，包含(1)1/21-2/20只要起訖點都在高雄服務範圍內，使用VISA信用卡或金融卡付款，不限次數趟趟回饋$20回饋金；(2)1/21-2/9只要起訖點都在高雄服務範圍內，使用任何一張台新銀行信用卡付款，趟趟享50%刷卡金回饋；(3)高雄縣定，騎乘GoShare開廂有機會獲得GoShare FreeStyle塗鴉貼紙，數量有限送完為止；(4)1/21-1/31打開GoShare app並在高雄服務範圍內完成自由試系列騎乘跟換電挑戰，就有4倍重磅獎勵，有機會最高讀得$3200騎乘金。

喜愛GoShare品牌的朋友，肯定對於品牌在社群上的經營十分有感。有興趣的朋友可以密切關注GoShare官方臉書粉絲團，留言分享高雄最值得暢遊的好去處，有機會獲得24h免費騎乘券以及高鐵票。還可以在粉絲團可以留言最希望享受的自由生活，讓GoShare可以為你實現夢想！

(科技)