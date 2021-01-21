據大陸環球網引述美媒報導，今年1月來自中國商家占亞馬遜新賣家的75％。明顯高於去年和前年同期的47％與41％。儘管美國本土賣家仍佔據亞馬遜的大部分銷售額，但已成為加速數年的趨勢。

具體說，在亞馬遜的四大核心市場的美英德日新賣家中，如今有75％來自中國。針對今年加入亞馬遜市場的4萬多新賣家進行的分析顯示，該比例是這4大市場的平均值。其他三個歐洲市場法國、義大利、西班牙以及亞馬遜的其他國際平台，也都顯示出類似形勢。

如果單看亞馬遜的美國市場的話，從2020年3月以來，有一半以上新賣家來自中國。今年1月中國商戶占比從2019年的28％猛增至63％。

亞馬遜5年前甚至更早就已意識到這種未來（趨勢）的公司之一。該公司相關負責人曾表示，中國工廠一直為沃爾瑪等商界巨頭製造商品，但如今意識到需想方設法打造自己的品牌，並在無需中間商的情況下直接賣給全球。

(旺報 )