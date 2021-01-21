中華職棒大聯盟21日舉辦新任秘書長發布，會長蔡其昌與新任秘書長為楊清瓏（圖）互相加油。（王英豪攝）

中華職棒新任會長由立法院副院長蔡其昌上任，新任秘書長今日確定由棒壇大前輩楊清瓏接下，在記者會上蔡其昌談論找上楊清隆擔任秘書長的原因，他表示自己是他的小粉絲，之後擔任立委時到台東拜訪過楊老師，親力親為的態度讓他印象深刻。

談到楊清瓏的經歷，蔡其昌可說是如數家珍，「1984年奧運我印象很深刻，楊老師延長賽致勝全壘打把他跟林華韋送回來，他是我的偶像。」

後來蔡其昌當上立委後，也曾在工作場合碰到楊清瓏，有次他到台東拜訪擔任綺麗珊瑚總教練、綺麗育樂有限公司總經理的楊清瓏，「我去到時很感動，可以跟我的偶像見面，我問楊老師能不能坐下來聊天，他立刻回絕我，他說他在上班，早上帶球員工作、下午練球，親力親為帶球員的態度，印象很深刻。」

蔡其昌上任前就提到秘書長人選一定要符合熱愛棒球、有專業背景、有行政能力的人選，希望能一起團結球界、讓中職更好，蔡其昌透露當時心中人選就是楊清瓏，「楊老師的學經歷很豐富，他是亞洲棒總技術委員長、世界棒總的技術委員，代表他對棒球相關規章、技術面掌握是台灣最優秀的，請他來擔任秘書長，包含上個球季產生的問題，相信楊老師有專業能釋疑。」

「個性上楊老師個性圓融但也不失堅持，有行政、帶領能力，相信這樣的人格特質能夠帶領聯盟同仁組成很好的團隊，為球迷服務。」蔡其昌認為楊清瓏是出任秘書長的最佳人選。

(中時 )