三星Galaxy S21系列三款年度旗艦，即Galaxy S21、Galaxy S21+以及Galaxy S21 Ultra於上周發表後，隨即啟動預購，台灣三星電子行動與資訊事業部副總經理陳啟蒙今受訪時表示，預約狀況優於預期，只是在產品占比上，Galaxy S21+意外竄起成為人氣王，占比達45%，另外，他也透露，三星在A系列在第二季會有1萬元以下的產品，第三季會有7000元以下的產品，展現三星對於台灣5G市場的積極度。

陳啟蒙表示，對於目前對於預購的表現很滿意，已經本次旗艦機和以往的「節奏」不同，以往經驗是全球發表後的5～7天開始預購，這次隔天就開始，讓消費者的熱度可以延續，加上價格修正，更能吸引消費者青睞，且以三星商城的預購來說，儘管需要全額付款，也是先前的1.4倍，看好通路商也積極支援下，有機會相較前一代成長3倍以上，也就是說，比先前預估的3倍更好。

陳啟蒙表示，本次的預購占比和先前的預估有點落差，原先認為Galaxy S21、Galaxy S21+及Galaxy S21 Ultra的占比是20：40：40，但是實際的預購狀況卻是20：45：35，Galaxy S21+的人氣度更勝預期，三星方面也會積極調整備貨，目前看到2月底以前都很充裕，另外，在電信商部分，因為有展約到48個月的專案，也因此，也順勢帶動消費者申辦的意願。

台灣今年為5G的第二年，智慧機的滲透率也預計會快速成長，三星向來人氣王A系列，也會加緊布局，陳啟蒙透露，A系列在第二季會有1萬元以下的5G機款，第三季會有7000元以下的機款。

另外，由於本次三星GalaxyS21旗艦系列，其強大攝、錄影功能，專業級相機與AI影像技術為一大賣點，故三星特別邀請表演藝術攝影家劉振祥與《浪子回頭》金曲導演殷振豪跨刀，運用Galaxy S21旗艦系列以不同視角探索台灣人文美景。

(時報資訊)