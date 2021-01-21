亞泰(4974)公布2020年自結財報，全年稅後淨利3.74億元，年增5％，每股盈餘5.16元，獲利連續5年改寫新高。
亞泰2020年合併營收39.89億元，年增率5％，營業毛利約7.07億元，年增21％，主要營收成長帶動毛利率增加所致，營業利益5.32億元，年增率28％，稅後淨利3.74億元，年增5％，主要受台幣及人民幣兌美金升值產生匯兌損失影響，每股盈餘5.16元。
此外，第4季合併營收約11.03億元，年增25％，營業毛利1.97億元，年增55％，主要營運規模效益，同時效率持續提升所致，營業利益約1.52億元，年增63％；稅後淨利0.83億元，年增47％，每股盈餘1.14元。
展望今年第1季市場需求強勁，產能滿載，營運呈現淡季不淡，樂觀看待營運表現。公司預計投入1～1.5億元資本支出，持續擴充產能，因應市場所需。
(時報資訊)
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。