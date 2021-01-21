遠傳(4904)5G網速再傳捷報！根據國際行動網路調查權威機構Speedtest、Opensignal進行台灣5G網速調查結果，遠傳5G網速均拿下全台第一，雙榜獨佔鰲頭！Ookla調查的「Speedtest 2020 Q3、Q4台灣5G報告」，遠傳榮登「5G網速」冠軍，另外，Opensignal日前公布「台灣5G用戶體驗報告」，遠傳奪下「5G下載速度」與「5G用戶整體下載速度體驗」雙冠王寶座，遠傳也目標年底5G涵蓋率達全台九成人口。

根據Ookla進行的「Speedtest 2020 Q3、Q4台灣5G報告」，遠傳從全台超過5萬台裝置、超過57萬次測試樣本中脫穎而出，5G網速下載、上傳均為全台第一，2020年第四季，遠傳「5G下載速度」以315.45Mbps奪冠，大幅拉開和台灣5G平均下載網速 259.45Mbps的距離；遠傳「5G上傳速度」則以58.77Mbps位居第一，高於台灣5G平均上傳網速40.64Mbps。

遠傳表示，對於5G建設穩紮穩打，透過AI大數據分析進行「基地台選址」，根據小至村里的區域人流動態、APP使用流量、用戶使用時間規劃最佳地點，讓每一座基地台效益極大化。遠傳更持續優化網路建設，每建設一座5G基地台就會進行「4G/5G單站調整優化」作業，並持續進行「小區域協調整合」、「中大區域叢集優化」工作，確保用戶擁有極佳的網路體驗。匠心打造的網路品質，一舉囊括兩大國際權威機構Speedtest、Opensignal認證「5G網速冠軍」的殊榮。

此外，遠傳更與國際頂尖夥伴合作，以愛立信獨家設備進行全台建設，減少多廠商網路互容(Multi-vendor inter-operability)的複雜性、提升網路規劃與維運綜效，並使用愛立信獲獎的「動態4G/5G跨頻共享」(Dynamic Spectrum Sharing)與4G+5G全網優化技術，以及獨家的「創新多核心架構」(Ericsson Multi-Core Architecture, EMCA)技術，運用整合式天線基地台，並配合抗干擾計算的接收器提升訊號品質，充分發揮遠傳的頻譜效益，全面提升上下行速率。

(時報資訊)