69歲日本國寶級音樂大師坂本龍一，2014年罹患咽喉癌，6年來病情控制穩定，不過今(21日)他透過社群平台及官網，宣布罹患直腸癌的消息，並表示「今後會努力活下去」。

坂本龍一以中、英、日文發表罹癌消息，透露得知的當下，一度情緒消沉，不過在專業的醫護人員看護下，已完成手術，正在接受治療，此後的日子，我將『與癌共生』」。

坂本龍一發聲明宣布2度罹癌。(圖／翻攝自坂本龍一官網)

他也向全球籠罩在疫情中，而承受龐大壓力的醫護人員致敬，「對我自身的狀況感到抱歉，想向所有醫護人員表達真摯的感謝」。現在因為疫情關係加上健康狀況，他無法進行需要遠距離的外出的工作，因此將會取消部分工作計畫，他知道會帶給工作夥伴極大困擾，「在此，我向各位致以最誠摯的歉意」。

而他也希望接下來可以繼續進行音樂創作。坂本龍一2014年7月曾罹患咽喉癌，之後的6年中，病情逐漸好轉，回到原本正常生活，沒想到現再次確診直腸癌，讓不少粉絲也留言希望他好好休養，早日康復。

坂本龍一獲獎無數，過去製作出不少膾炙人口的電影配樂，如《末代皇帝》、《 俘虜 》、《 遮蔽的天空 》、《 高跟鞋 》等，《 末代皇帝 》更曾獲得奧斯卡最佳電影配樂，在音樂界有無法動搖的崇高地位，被譽為「新音樂教父」。

(中時新聞網)