部桃醫院發生院內感染，澎雲苗等縣市下達「禁桃令」，商總理事長許舒博21日反而呼籲各縣市莫下達「禁桃令」，更籲政府要有態度、應有對策，他說，否則台灣這麼小，「難不成要封城嗎？」許舒博更以身作則的宣布，自21日起商總將每日捐贈100個便當慰部桃醫院的醫護人員，直到隔離、自主管理解禁。

許舒博指出，因部桃醫院發生院內感染，導致院內的醫護人員無法外出就食，又聽聞不少商家因憂懼也不敢送餐，商總因此決定自21日起每日捐送100個便當協助院內醫護人員的伙食問題，直到隔離、自主管理解禁，「不然，他們太可憐了。」

他也對澎湖、雲林、苗栗等各縣市陸續下達「禁桃令」一事，強烈呼籲中央要有態度，應有對策，否則對桃園並不公平，他反問，其他各縣市要求縣市內的居民不要到挑園，桃園的居民能不能到各縣市？火車、高鐵、南下北上的車輛能不能經過桃園？

許舒博因此呼籲其他各縣市不要下達「禁桃令」，因為不可能辦到，台灣這麼小，難不成要封城嗎？

(工商 )