桃園醫院爆發新冠肺炎群聚感染，目前累計10例本土個案，造成全台民眾人心惶惶，但平時在第一線卻染疫的醫護人員，成為許多網友攻擊的對象，對此女星郭昱晴忍不住痛批：「保留一點點的人性真的很難嗎」。

郭昱晴表示新冠肺炎疫情肆虐，全球幾乎所有國家都淪陷，超過200多萬人死亡、9千多萬人確診，但台灣一整年幾乎守住防線，確診病例868人、死亡人數7人，因此大家一整年都還能維持正常生活，甚至連續假期還能有「報復性國內旅遊」，這對全世界其他國家而言，幾乎是不可思議的現象，而大部分功勞都要歸功於第一線醫護人員，不過日前傳出醫護人員確診後，竟淪為許多網友攻擊的對象，這讓郭昱晴難掩怒火砲轟：「那一張張噁心嘴臉，著實令人憎惡，保留一點點的人性真的很難嗎」。

去年⋯⋯ 在這該死的病毒🦠事發當時， 全世界都在預測， 台灣將是繼中國之後， 疫情最嚴重的￼地方⋯ 但事實是，這一年台灣守住了！ 當全球，包括所有先進國家， 歐洲，美國，亞洲⋯ 幾乎全部淪陷，無一倖免⋯⋯ 這段時間，上億的學童無法￼￼￼正... 由郭昱晴發佈於 2021年1月19日 星期二

郭昱晴強調所有人目前都在同一條船上，翻船了對彼此都沒有好處可圖？呼籲所有人好好想想這一年是多少人犧牲奉獻，冒著危險在守護所有台灣民眾，要求所有酸民都能「戴好口罩閉上嘴巴」，希望在非常時期都能共體時艱，謹守防疫準則。

對此網友也紛紛回應：「真心自主防疫，減少無良發聲，台灣人心還是很美的」、「醫護人員更是辛苦。唱衰的人，不喜歡的可以離開台灣」、「謝謝第一線的醫護人員，讓我們渡過平安的一年」。

(中時新聞網)