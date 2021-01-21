日本知名零售連鎖店唐吉訶德登台，吸引大批排隊人潮，北市府今天前往視察，要求業者控管賣場顧客總量在250人以內，目前業者已改採發放「快速通關手環」，禁止現場排隊。

台北市衛生局、商業處今天上午前往唐吉訶德視察，並要求賣場加強防疫措施，包含落實民眾進場前量體溫、戴口罩、手部消毒，出入口處皆有工作人員向民眾宣導維持社交距離。

人數總量控制部分，衛生局指出，賣場1至3樓面積共1600平方公尺，業者官網公布人數控管於350人以內，但衛生局要求限縮人數在250人以內。

記者實際前往賣場查看時，業者已禁止現場排隊入場，許多顧客在入口處排隊等待工作人員發放寫著日期與入場時間的快速通關手環。工作人員表示，下一梯次入場時間為下午4時至6時，一次預計開放50人入場。

衛生局表示，已要求業者加強環境衛生維護，針對人員會經常接觸的手扶梯、購物籃等表面以漂白水進行消毒，並視情況於人潮眾多時增加消毒頻率。

衛生局也要求直接接觸顧客的工作人員應全程佩戴口罩，且業者應訂定工作人員健康監測計畫，執行自我健康狀況監測，如有發燒、呼吸道症狀或腹瀉等，應安排請假或限制其工作，直至康復才可恢復上班。

衛生局疾病管制科科長余燦華強調，在市民安全為前提之下，還是希望維持民眾能正常生活，防疫的同時兼顧經濟活動。（編輯：陳清芳）1100121

(中央社)