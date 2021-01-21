前衛生署長楊志良在衛福部部立桃園醫院首位醫師確診時，提出「開除說」，遭各界撻伐，昨(20日)又被爆出搭捷運拉下口罩的照片，即使他解釋是去年夏天的事，隔壁位置是空的，是有社交距離的，照規定若該罰就罰，但風波仍未平息。資深媒體人陳揮文忍不住說，「這就是綠色恐怖」！

陳揮文20日在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中質疑，半年前搭捷運被拍，現在才曝光，你就知道這個水多深，怎麼半年前拍的照片，一直到現在才拿出來，難道是網友剛好整理手機相簿拿出來？又剛好楊志良最近新聞很多、剛好批評蔡政府，「這就是綠色恐怖，半年前照片都被挖出來，還有不同衣服、不同時間搭捷運的照片，剛好都被網友拍下。」

面對脫口罩爭議，楊志良20日回應，看照片發現是他夏天時會穿得衣服，袖子捲起來，且隔壁位置是空的，是有社交距離的，當然這不是最好理由，並不記得是哪一天的事情，但拍的人應該提醒他戴口罩，北捷若要開罰，要告訴他是哪一天，照規定該罰就罰。

至於，楊志良是否會被開罰，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，民眾不需要獵巫，照片看起來有安全距離，指揮中心也是到秋冬方案才宣布密閉空間沒社交距離要戴口罩，目前沒有開罰的問題。

(中時新聞網)