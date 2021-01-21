農曆年節即將到來，2020鼠年也進入倒數，面對全新的牛年，不少人也懷抱期待，希望在新的一年能被財神眷顧，其中有些人在農曆年節前夕，運勢甚至會大開，《搜狐》就分享過年前運勢會更好的3個生肖，好好努力還有機會旺一整年。

1.生肖豬

屬豬的人做事有毅力，再加上他們善解人意，對事業也有所幫助，而進入農曆年節前，他們在職場上有機會展現才華，如果把握住這次機會，肯定會有不錯的成績。

另外，他們在最近5天，由於疾厄宮碰到「歲破」及「火星」煞星影響，因此健康恐會亮紅燈，多留意腸胃問題，有些人甚至會出現頭痛狀況，建議屬豬的人要適當休息。

2.生肖馬

屬馬的人的五行屬火，其中1990年生的步入年底，有機會受到1987年的「火兔」幫助，若碰到機遇，千萬別錯過，不僅運勢非常好，甚至連財運也滾滾來。不過，屬馬的人在最近6天，因保壽官受「貫索」、「災煞」凶星影響，因此健康方面也出現問題，多留心關節疼痛的問題，而少部分人的身體甚至容易感到疲憊，建議要多穿一些衣服，別讓自己著涼了。

3.生肖鼠

屬鼠的人個性較俏皮，有時甚至會意氣用事，而步入年底之前，會被福星眷顧，假若能把握好此次機會，財運與職場上都會有好收穫，順遂的人生就離他們不遠了。另外一方面，屬鼠下半年的物質生活水平將會提高，別因此亂了原本的生活步調，要相信有志者事竟成，經過一番努力後，將會連旺一整年。

(中時新聞網)