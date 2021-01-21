據勞保局統計，截至1月15日為止，包括大台中殯禮服務職業工會、桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會及大台南歌舞藝能服務人員職業工會因積欠勞保保費或滯納金，因而暫行拒絕被保險人給付。

據統計，大台中殯禮服務職業工會共影響137人、積欠金額達710萬，桃園市芳薰香植物精油服務人員職業工會則影響354人、積欠金額達350萬，而大台南歌舞藝能服務人員職業工會為本期新欠單位，共影響7人、積欠金額為1萬3000元。

勞保局表示，各職業工會每月向會員收取勞保費，如未依勞保條例規定期限彙繳至勞保局，其所屬會員申請各項給付將遭暫行拒絕給付，但如果被保險人能提供已向工會繳納保險費的相關證明，勞保局即會發給給付；至於無法提供繳費證明或匯款單等證明者，則協調其繳清個人應負擔部分之保險費後發給，不會影響被保險人請領各項保險給付權益。

勞保局提醒工會理、監事，應加強管理監督工會業務，並提供工會會員關心工會財務管理正常運作之管道，共同維護工會及會員權益。勞保局呼籲，請積欠費用的各工會所屬理、監事及會員，督促工會儘速繳費，以免影響會員領取保險給付權益。

(中時 )