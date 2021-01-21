橫跨苗栗及台中的超商ATM竊案，台中市警局霧峰分局迅速在3天內就破案，維護好市民安居樂業的環境，台中市大台中警察之友會霧峰辦事處，感謝警察的努力，20日頒發獎金給有功人員，由霧峰警友辦事處主任詹景忠代表頒贈，並說「感謝有你真好」。

霧峰分局轄內，本月12日發生40歲李姓男子，凌晨行竊大里光正路超商內的ATM，正將ATM搬出店外時，遭趕到的霧峰員警攔截，丟下ATM就逃走，14日凌晨李男又在苗栗犯案未遂，14日晚回到台中，在霧峰區準備犯案，殊不知李男已被霧峰分局專案小組鎖定，警方見機不可失，立即收網逮捕，3天內迅速破案，回復優良治安，表現深受市民肯定。

詹景忠對員警積極維護地方治安、交通，端正社會風氣不遺餘力，於會中表達肯定與嘉勉之意，對於警察工作的辛勞，以堅定的語氣對警察同仁說「感謝有你真好」。

霧峰分局長陳家銘表示，本次同仁主動積極發揮團隊合作力量在短短72小時內迅速偵破涉及全台多處超商ATM重大竊盜案，感謝同仁不眠不休鍥而不捨的努力，也感謝霧峰辦事處詹主任在百忙中特別抽空蒞臨分局鼓舞士氣，「警力有限，民力無窮」，警察工作需要靠民眾支持及協助，才能充分發揮維護社會治安的力量，期許同仁全力以赴，熱心服務市民，提供安居樂業的環境。

破獲超商ATM重大竊盜案有功人員有，仁化所所長郭岱陽、成功所副所長王奕程、偵查隊小隊長劉正雄、李維晉、林洲誠、偵查佐張滄柏等，另有優良事蹟員警：大里所巡佐林志凱、蔡景勳警員何孟芝、黃麟淵；成功所巡佐吳命獎、警員蔡淳宇、高偉祥、林奎言；吉峰所警員劉高宏；十九甲所警員詹淳守、劉偵慶；國光所巡佐陳世民、警員凃佳伶、張哲瑋、張嘉維等員。

(中時 )