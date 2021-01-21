行政院長蘇貞昌今天在行政院會聽取相關部會「最新疫情與春節旅運防疫」報告，蘇揆指示相關部會落實春節旅運、大學學測及非洲豬瘟防治等防疫措施，讓台灣的防疫成績繼續維持，守護國人健康，才能讓更多的百工百業興旺。

蘇揆表示，國際疫情險峻，新的變種病毒一再出現，傳播力更強，政府雖然辛苦守護一年多時間，但最近部立桃園醫院發現確診病患，已累計達10例，讓政府更加警惕。部立桃園醫院為桃園機場邊境管理的第一線，是發現疑似病患時的指定後送醫院，也是國人多次包機回國時，協助在機棚裡做檢疫工作的專責醫院，可說是全國抗疫的最前線。

蘇揆也指出，各行政部門，尤其是6都市政府，人口最集中，壓力也非常大，他除對於6都和各地方政府給予肯定及感謝外，為因應春節期間返鄉及返國人潮，相關防疫資源，也請各縣市政府在防疫旅館的建置及媒合上，全力配合。此外，各級學校都已陸續放寒假，即將舉行大學學測，也請教育部以最高規格，做好相關防疫措施。

(中時 )