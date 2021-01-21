綜合陸媒報導，供應鏈知情人士21日透露，大陸最大觸控面板廠歐菲光，傳擬將華南廠（歐菲光廣州）出售給蘋果代工大廠的立訊精密。消息傳出後，歐菲光股價瞬間暴跌，截至21日下午2點48分，歐菲光A股報人民幣（下同）12.78元，跌幅8.19％。

報導稱，出售的華南廠隸屬歐菲光手機相機模組事業部（CCM事業部），為蘋果供應鏈組成部分。

此前有資料顯示，2020年7月，歐菲光遭美國商務部列入侵害人權管制黑名單。同年9月1日，蘋果正式將歐菲光從其供應商名單中剔除。2020年12月3日，歐菲光否認此事。消息人士稱，2020年歐菲光確實繼續消化蘋果訂單，但從2021年開始，歐菲光不再有蘋果新訂單。

至於立訊精密若能成功收購歐菲光華南廠，將是繼2018年併購光寶CCM事業部後，又一次擴大蘋果供應鏈布局。

截至下午2點50分，立訊精密A股股價報57.85元，大漲2.92％。

(工商 )