全球碳化矽（SiC）技術領先企業科銳（Cree）宣布推出Wolfspeed WolfPACK功率模組，擴展其解決方案範圍，並為包括電動汽車快速充電、可再生能源、儲能技術和各種工業電源應用在內的性能開啟新時代。通過採用1200V Wolfspeed MOSFET技術，該新型模組在簡單易用的封裝內實現效率最佳化，從而幫助設計人員開發出尺寸更小、擴展性更好、並顯著提升效率和性能的電源系統。

與矽（Si）相比，採用碳化矽（SiC）的功率解決方案可以為一系列工業應用帶來更快速、更小型、更輕量和更強大的電氣系統。該新型SiC模組實現功率密度最大化，並在標準尺寸內簡化設計，顯著加快新一代技術的生產和推出，支援包括非車載充電和太陽能解決方案在內的眾多快速增長的工業市場。

Wolfspeed功率產品高階副總裁兼總經理Jay Cameron表示，Wolfspeed WolfPACK功率模組的推出，擴展了我們的功率產品組合，涵蓋更廣的高電壓功率應用範圍。這將幫助一系列高增長產業的變革，伴隨著全球持續加速從Si向SiC技術的轉型。功率密度的最大化和簡化設計的複雜度對於在中功率領域工作的工程師至關重要。該新型模組簡化了佈局，協助加快電動汽車快速充電和太陽能基礎設施的生產。

Wolfspeed WolfPACK功率模組提供目前市面上類似封裝中最高的額定電流，實現出類拔萃的功率，同時其小型封裝有助於降低系統的尺寸、複雜度及成本。該模組系列提供半橋與六管整合以及多種導通電阻的產品選項。

(工商 )