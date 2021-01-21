荷蘭政府今天提議實施全國宵禁，為二戰以來首見，並禁止南非及英國航班入境，盼透過國內迄今最嚴格的防疫措施，遏止2019冠狀病毒疾病（COVID-19）疫情持續擴大。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）表示，當局祭出宵禁主要是為了遏止更具傳染力的新變異病毒在境內擴散，相關措施必須獲得國會批准，國會明天將針對這些防疫措施進行辯論。

呂特說，宵禁措施可望於本週末生效，而針對英國與南非的飛行禁令預定23日生效，且將適用於所有南美國家。

他在電視記者會上說：「這是非常嚴格的措施，但我們正處於緊要關頭，英國的變異病毒讓我們別無選擇。」

呂特說，除了有急需就醫、在戶外從事必要工作和遛狗等迫切需求，民眾不得於晚間8時30分至凌晨4時30 分期間外出，違者將處以95歐元（約新台幣3216元）罰款。

荷蘭當局表示，將要求所有搭飛機或船入境的國際旅客，出示出發前取得的二採陰證明。荷蘭稍早已要求旅客附上出發前72小時取得的陰性檢測報告。

(中央社)