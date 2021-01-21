台股今天再由護國神山台積電(2330)推升台股「萬六」行情；萬六行情的台股，台積電究竟扮演多關鍵的力量？依「臺灣證券交易所發行量加權股價指數成分股暨市值比重」台積電占市值比約30.9599%，台積電漲一元，今天就貢獻台股7.43點，今天台積電漲26元，對指數貢獻就有193點。換言之，今天台股上漲347.59點，有55%是護國神山台積電的貢獻；所以扣除台積電，今天指數只漲154點。

外銀主管表示，上市櫃公司的市值愈高，占指數的權重就愈高，也就是權值股。而權值比重高，影響加權指數的點數也就相對較大。

台積電帶領台股衝鋒「萬五」「萬六」行情，大戶、散戶相繼進場共襄盛舉。台積電在新冠疫情期間，成為台股的飆股，但市場也擔心，跟漲台積電的全民運動，是否已經讓台股發展畸型化？目前台股個股市值占加權指數比以台積電的30.9599%最高，其次為鴻海(2317)2.8732%，聯發科(2454)2.6758%，台塑化(6505)2.1417%，其餘個股比重都在2%以下。

保德信高成長基金經理人葉獻文表示，晶圓龍頭大廠成為指數攻上萬六的主力功臣，日前該廠的樂觀法說展望，領先反映台電子業的榮景，替多頭再添信心，且晶圓龍頭大廠擴大布局先進製程，預期未來3至5年將持續領軍台灣半導體成長動能，而該指標股對於挹注指數揚升有很大助力，也反映了對於台股高點不須預設。

(時報資訊)