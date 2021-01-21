美國總統拜登就職，美股上演慶祝行情，亞洲股市同聲慶賀，台股周四以15775.73點開出，下跌30.45點，台積電沒睡醒拖累，但隨後多方進場拉抬高價股、半導體，電子股展現反彈走勢，大盤翻紅，萬六不再如坐針氈，15900、萬六、16100關卡接連達陣，11點多更衝上16238.46點，大漲432.28點創盤中歷史新高點，第三度站上萬六大關，整數行情走得相當穩健，高價股創高頻頻，高山豎立，惟漲多休息，16200得而復失，終場收漲347.59點或2.2%，報16153.77點，同寫收盤高點，成交金額3560.19億元，改寫史上第九大量。今日外資(不含外資自營商)買超20.7966億元，投信賣超7.772億元，自營商買超20.2966億元，三大法人買超33.32億元。

權值王台積電(2330)、聯發科(2454)雙攻天價，受ADR下跌影響，台積電打盹開低後翻紅走高，盤中再衝679元之新高價，可謂日日都有高點，上漲32元，收漲4.02%至673元，市值17.45兆元同高；聯發科昨發表新晶片，3家外資將目標價調高到千元以上，量價齊揚，股價衝破900元至935元，收漲7.11%至934元，有機會加入千金俱樂部，拉抬瑞昱(2379)、立積(4968)同創新高，瑞昱觸及500元，立積觸及漲停、站穩600元關。股王大立光(3008)收漲1.25%至2825元，股后矽力-KY(6415)收漲1.92%至2650元，兩股相差175元。緯穎(6669)、富邦媒(8454)、世芯-KY(3661)、愛普、漢唐(2404)等盤中創新高價，精測(6510)在千金路上努力，千金股除信驊(5274)股價疲軟外，都呈現漲勢，聯發科、緯穎、世芯-KY(3661)等股價盤中都突破900元關卡。鴻海(2317)收漲2.18%，聯電(2303)、國巨(2327)、華新科(2492)等也獲買盤進入而上漲，面板三強同走強，惟友達(2409)、群創(3481)、彩晶(6116)盤中漲幅略縮窄，收漲1.5-2%。其他高價股，信驊(5274)、祥碩(5269)、聯詠(3034)、群聯(8299)、弘塑(3131)齊步走揚，高價股一片樂融融。

半導體題材大利多，類指收漲3.97%，電子股沾光同收漲3.01%，名列上市類股漲幅冠亞軍，季軍由其它電子以2.03%漲幅拿下，其中半導體封測股持續強勢，京元電子(2449)踏上40.9元之2004年來近16年新高價位，矽格(6257)、日月光投控(3711)、精材(3374)、頎邦(6147)、長華*(8070)等個股笑呵呵。半導體股中京鼎(3413)、愛普(6531)亮燈漲停，易華電(6552)摸及漲停，環球晶(6488)秒填息後震盪收紅，沾光ASML的家登(3680)、帆宣(6196)齊鎖漲停，台積電供應鏈漢唐(2404)股價寫256元歷史新高價。類股排名第四漲幅為沉寂多日的航運股，BDI指數上漲3.5%加上外資周三買超挺，貨櫃三雄陽明(2609)、長榮(2603)、萬海(2615)終結跌勢收紅，陽明更一度觸及漲停，航運類指收漲1.85%。電機、食品、百貨、電子零件、造紙均收漲逾1%，其中造紙的華紙(1905)Q1盈面大收鎖漲停，永豐餘(1907)跟風漲。光電、鋼鐵、金融分漲0.65%、0.48%、0.21%，跌幅較劇為資訊服務、水泥、生醫，皆下跌0.4%以上，觀光、化工、通信網路、塑膠亦臉綠收場。

個股來看，去年獲利寫次高的鈺齊-KY(9802)觸及漲停、拉長紅K線，攻二輪電動車的西勝(3625)漲停，加入鴻海MIH拓車用市場的華邦電(2344)同收紅，傳產集團統一(1216)、台塑化(6505)、中鋼(2002)也強彈。鈊象(3293)、健和興(3003)、佳邦(6284)、奇力新(2456)等則熄火呈現股價下滑。

台新高股息平衡基金經理人劉宇衡表示，儘管疫情再度爆發，不過，對經濟影響已非去年3月時的急轉直下，而是有能力在經濟復甦過程中暫停整理。今年美國和歐洲的財政紓困方案都已上路，加上疫苗問世，全球製造業以及貿易活動仍可維持成長動能。未來仍需留意短線潛在風險，包括股市大幅上漲下後續疫情變化，以及全球製造業在供應鏈環節的通膨現象。

台股後市，他認為，台股目前殖利率約3%上下，在亞洲股市中優於日韓陸等市場，是吸引外資持續加碼的主因之一。觀察類股族群，分析股市短線漲多，震盪加大，可優先布局利基成長型、高股息等防禦性佳的個股，可關注半導體、汽車零配件、原物料後市表現。法人也表示，現有資金面及技術面仍偏多態勢，且農曆年前資金充沛、拜登新政、法說、美財報等題材不斷，有望延續台股熱度，農曆年前的紅包行情可樂觀期待。

(時報資訊)