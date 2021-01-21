北加州灣區大規模感染，有專家擔憂可能病毒帶有L452R的突變有關。中央流行疫情指揮中心今透露，在部桃群聚的5個個案中同時發現L452R、D614G，2個位點的變異，是國內首見，不是群聚有2種病毒株在流行。其中的L452R最近在一些國家被發現，但還沒被世界衛生組織認可，尚不夠格稱為變異株。

醫療應變組副組長羅一鈞表示，在部桃群聚中，指揮中心針對案812、838、839、853、856進行病毒序列分析，除了病毒量低的案856，另外4人都同時發現L452R、D614G的變異，序列都是相同的。案856雖病毒量較低，無法完成定序，但是少數的病毒序列還是驗得到，可以看出突變點也相同。

羅一鈞表示，這次是首次發現國內有L452R的位點變異，但主要是D614G株的主流株的新變異，不用懷疑這個群聚有其他的病毒株入侵，也沒有在傳染時出現新的突變。

疫情監測組組長周志浩說，L452R在世界流行一段時間，和以前的不同是和武漢當時的病毒相比，現在已經很普遍。羅一鈞表示，L452R的變異在1月19日開始有外電報導，但還沒被WHO認定為新的變異株，這1個禮拜，包括德國等國家都陸續檢出，但在傳播力、致病力的改變還沒有足夠的證據。

對於加州外電報導有專家認為L452R和大規模感染群聚有關，懷疑會造成傳播力增強，但羅一鈞表示，這個證據還不足夠，部桃的這個群聚，部長先前雖提到看起來傳播速度變快，還是不確定有沒有和L452R有關。

羅一鈞表示，新冠病毒是RNA病毒，經常發生突變也不意外，不過要看的是有沒有意義，如果稱得上影響傳播力和致病力，才可以夠格成為變異株，或是大家俗稱的變種病毒。目前的L452R，只能說是候選變異株，還沒有夠格變成變異株。

(中時 )