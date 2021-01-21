近日桃園群聚感染擴大，繼國防部要求官兵不得去桃園出差，澎湖縣政府等把桃園列為出差禁地，且除非必要，否則暫停至台灣本島洽公，並呼籲鄉親多使用在地醫療，減少赴台就醫；台中市政府21日表示，台灣各縣市已是共同生活圈，地方與中央防疫步調一致，台中市不會禁止去桃園洽公。

台中市府強調，中央流行疫情指揮中心，並未宣布禁止各縣市政府前往桃園洽公，市政府目前也無此計畫；市長盧秀燕也呼籲國人，配合中央指示落實防疫，包含戴口罩、勤洗手、勤消毒等防疫措施，全民一起度過難關。

(中時 )