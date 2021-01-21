部立桃園醫院暴發新冠肺炎院內群聚感染，澎湖縣政府20日宣布禁止縣府及所屬機關人員到桃園市出差，對此雲林縣長張麗善21日強調為避免疫情擴散，公務人員盡量不要到桃園洽公，國中小畢業旅行也盡量到台中以南。

張麗善表示，桃園市承載非常大的壓力，因為很多國人出入境都在這個地方，檢疫防疫量能超過桃園市整體的負擔，包括所有在第1線服務的醫療人員，他們的辛苦我們都能感同身受，希望大家能夠體恤包容。

張麗善說但為避免疫情擴大，所以各縣市可能會自我管制，雲林縣政府希望在疫情高峰期，所有公務人員盡量避免到桃園洽公，這是保護雲林鄉親，也保護所有防疫區不要受到擴散與破壞，原則是非必要不要前往。

另外，現在國中小開始畢業旅行，張麗善呼籲各校盡量到台中以南畢業旅行，盡量不要到北台灣，除了保護孩子，也保護所有社區與家庭，這是1個必要的措施，為了避免疫情擴散，一定要自我管理、自我管制。

(中時 )