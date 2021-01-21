基隆4個月大女嬰猝死 嘴角留有乳白色液體 15:422021/01/21 中時 陳彩玲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆一名4個月大的女嬰今（21日）猝死家中。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市安樂區一名20歲新手媽媽21日早上6點多要照顧4個月大女嬰時，驚覺小孩已無呼吸心跳、四肢冰冷，嚇得趕緊報警處理，救護人員到場後立即將女嬰送往長庚醫院救治，急救後仍宣告不治。 據了解，女子21日凌晨有餵過一次奶，早上要起床照看女兒時，發現小孩已無呼吸心跳、四肢冰冷，嘴角留有乳白色液體，身上無任何外傷，目前不排除是溢奶造成，詳細原因仍待調查釐清，警方已報請檢察官相驗。 新增護理師傳染祖母 9天已10確診 劉畊宏剖心曾逃避周董光環 (中時 ) #女嬰 #溢奶 #乳白色 #基隆 #猝死 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 《觀光股》王品新品牌、展店雙管齊下 今年復甦動能增溫 11:592021/01/21 財經 濫丟垃圾露餡闖紅燈遭撞死 環保稽查人員及駕駛等3人不起訴 14:212021/01/21 社會 上銀元件訂單滿到第三季 大銀、上銀股價雙雙大漲 10:392021/01/21 財經 農曆新年吸金 晶華陸上郵輪「搞很大」！ 10:012021/01/21 生活 岸邊驚現7公斤白色巨石 漁夫送驗竟秒成百萬富翁 09:442021/01/21 搜奇 拜登簽17項命令逆轉川普政策 重返WHO、巴黎協定 08:312021/01/21 國際 《台北股市》盤中焦點股：台積電、西勝、直得、鈺齊、聯發科、友達 10:172021/01/21 財經 男嬰送保母家燒到40.2度 單親媽淚崩：這是第四次了 12:192021/01/21 社會 小資族複利大躍進 微型商品創造獲利新契機 08:302021/01/21 財經 神明面前做壞事 男復合不成挾怨騎車撞前女友還當頭澆鹽酸 10:062021/01/21 社會 男亂丟垃圾落跑闖紅燈遭輾斃 家屬怒告稽查員與駕駛結果出爐 11:462021/01/21 社會 社會熱門新聞 SWAG淪性交易平台 斗內長腿F奶直播主38萬就可啪可攝 - 社會 女點鹹酥雞見份量給負評 老闆PO照自清 網一看傻：這樣180？ - 社會 10月男嬰爬窗掉入滾水鍋煮10分鐘 陸媽崩潰：肉都燙白了 - 社會 澎湖市場現稀有白腹魚 每公斤8888元天價標出 - 社會 - 中央社 彭文正告蔡英文博士論文不存在大逆轉 審理有瑕疵發回重審 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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