基隆市安樂區一名20歲新手媽媽21日早上6點多要照顧4個月大女嬰時，驚覺小孩已無呼吸心跳、四肢冰冷，嚇得趕緊報警處理，救護人員到場後立即將女嬰送往長庚醫院救治，急救後仍宣告不治。

據了解，女子21日凌晨有餵過一次奶，早上要起床照看女兒時，發現小孩已無呼吸心跳、四肢冰冷，嘴角留有乳白色液體，身上無任何外傷，目前不排除是溢奶造成，詳細原因仍待調查釐清，警方已報請檢察官相驗。

(中時 )