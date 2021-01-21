一位網友日前在臉書社團中發文，直指近日帶著2個小孩前往一間義式餐廳用餐，開心的點了奶油蛤蜊麵準備大快朵頤，卻發現麵中的蛤蜊塞滿飯粒，原PO瞬間感到反胃。事後店家致電則表示，烹煮上位客人的燉飯誤放太多蛤蜊，才撈出來使用，甚至說「可以用生命保證不是廚餘」，但網友卻無法被說服。

一位女網友20日在臉書社團《爆怨公社》中發文，內文寫道，昨日接完2位小孩後，在學校附近選了一間義式餐廳用餐，並點了蛤蜊奶油義大利麵，但吃到蛤蜊時，卻發現裡面蛤蜊殼中沒有肉，塞滿了一顆顆的飯粒，讓原PO百思不得其解。

原PO瞬間懷疑起「難道這是廚餘再利用？」並感到相當的反胃，不敢再繼續吃下去，當下詢問店家，店家回應「可能是鍋子沒洗乾淨」，但這樣的說法卻完全無法使原PO信服。

事後原PO在店家臉書留下負評，店家則致電解釋，改口說是因為廚師在烹煮上一位客人的蛤蜊燉飯時，誤下太多顆蛤蜊，才撈起來待下次使用。同時店家亦說「可以用生命保證不是廚餘」，並說可以調閱監視器澄清。原PO則說「大家想看嗎？」

文發出後，在網上引起軒然大波，不少人直呼太扯，並說，「喔…這個感覺好難接受」、「以後吃義大利麵有陰影了」、「就算上個客人多兩顆，可以自己吃也不能給下個客人啊，這是什麼邏輯」、「國內疫情大爆發，店家還這樣玩，建議直接向防疫指揮中心檢舉。」

(中時新聞網)