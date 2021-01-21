新冠肺炎疫情日益嚴峻，大家都快悶壞了！BeClub英語企劃工作室30多位學童，今(21)日參與醒吾科技大學偽出國機艙體驗活動，爽當一日機長的新北市麗園國小五年級學童王詩竣，發豪語長大後要載蔡英文總統出訪。

學童在醒吾科大旅運管理系胡晴愉老師引導下，依序「登機」。(醒吾科大提供)

好久沒出國了，頭湖國小五年級學童謝暐振一登機，就忙著把玩飛機影音娛樂遙控器。(醒吾科大提供)

以往寒假是學生跟家長出國旅遊旺季，受疫情影響學童太久沒出國真的悶壞了。30多位學童在醒吾科大旅運管理系胡晴愉老師英語廣播引導下，依序「登機」後就有如脫韁野馬，個個興奮不已。去過日本兩次的頭湖國小五年級學童謝暐振，最喜歡在飛機上看影片，一坐定就急著把玩飛機影音娛樂遙控器。

麗園國小五年級學童黃家螢由醒吾科大前卡達空姊胡晴愉指導，學習如何幫旅客服務餐旅。(醒吾科大提供)

學童在老師引導下，體驗智慧旅館各項措施。(醒吾科大提供)

機艙體驗活動全英語進行，是醒吾科技大學、BeClub結合未來領袖補習班一起合作，為國小同學們舉辦的英語沉浸體驗活動。BeClub教育長王瑞蓉表示，體驗活動前學生都必須經過課堂學習用語，而不是只有嘻戲玩樂，達到即學即用，落實「英語不是學科是工具」的教育理念。

學童住進智慧旅館，個個好奇的不停東張西望。(醒吾科大提供)

醒吾科大旅運管理系系主任陳瑞峰表示，學校教學設施不斷精進，為配合產業發展之人才需求，建置最新穎機艙實境教學教室及智慧旅宿太空艙設施，由於模擬設施完善，中央流行疫情指揮中心先前拍攝機場出入國防疫宣導片時，特別選擇醒吾科大機艙教室取景。

充當一日空姊的麗園國小五年級黃家螢及頭湖國小五年級葉珈彤，不約而同表示當空姊好難，因要長得漂亮、英語還要很好，真是不容易的工作；穿上機長制服的麗園國小五年級王詩竣及頭湖國小五年級聶敬宸，帥氣逼人開心的很，王詩竣在同學們要喝下承諾，長大當機長就載蔡英文總統出訪。

30多位學童來自新北市林口地區五、六年級，除了全英文實境機艙活動，學童們更爭相「住進」醒吾科技大學全新智慧旅宿，在無人商店概念下，同學們體驗科技太空艙最新智慧旅宿設施，包括自助訂房系統、旅宿櫃台及淋浴間浴室等全自動化宿設備。

麗林國小六年級吳宜澤直呼：「這些新穎旅宿設施實在太棒、太舒服了，好想搬一整套設施回家，累了就『住』進自己的旅宿。」醒吾科大觀光休閒系主任楊文仁表示，觀光休閒系規劃智慧旅宿等有趣好玩之核心課程，翻轉學習方式，目的就是培養學生未來就業及創業能力，同時為產業培育跨域創新之服務人才。

(中時新聞網)