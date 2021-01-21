苗栗縣通霄警分局21日舉辦「2021年加強重要節日安全維護工作協調會」，為農曆新年的治安、交通作好萬全準備。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄警分局21日舉辦「2021年加強重要節日安全維護工作協調會」，為農曆新年的治安、交通作好萬全準備。（通霄警分局提供／巫靜婷苗栗傳真）

苗栗縣通霄警分局21日邀集轄內通霄、苑裡、西湖等三鄉鎮公所、各級民意代表、地方機構代表、協勤民力等，舉辦「2021年加強重要節日安全維護工作協調會」，為農曆新年的治安、交通作好萬全準備，營造平安、詳和的年節氛圍。

協調會由通霄警分局長林振明主持，與會人員有通霄、苑裡、西湖等3鄉（鎮）公所代表、各級民意代表、苗栗縣警友會、各級機關、學校、金融機構、銀樓、加油站、超商主管、里長、義警、民防、守望相助隊、警察志工幹部暨分局各組、隊、中心、分駐（派出）所等人員出席參加。

通霄警分局指出，會中人員集思廣益，提出治安、交通的許多良好建言，並讚許警察同仁勤務辛勞付出，另外因新冠肺炎疫情影響，分局長林振明特別呼籲，民眾於春節假期期間，外出時務必遵守各項防疫措施，落實自我健康管理，以保護自身及他人健康。

林振明表示，2021年加強重要節日安全維護工作，統合協調警察、義警、民防及相關行政機關等維安力量，以「治安平穩、交通順暢、民眾安心」為工作主軸，執行時間自2月3日晚間10時起至2月17日深夜12時止，為期15天。

年關將近，春節前後期節，各金融機構、賣場現金流量大，鄉親尾牙聚餐機會頻繁、各風景區、廟宇、交流道車流量大，警方除加強金融機構安全維護、防搶、防竊、反詐騙宣導、取締酒後駕車及春節交通疏導等工作外，也提供「民眾舉家外出之安全維護」、「保護民眾存款、提款安全」、「機動派出所」等多項便民措施，希望民眾能多加利用。

通霄警分局期許員警在春節期間能堅守崗位，除了治安、交通、服務外，也能結合地方機關善心企業及民力，在歲末寒冬照顧弱勢族群，讓他們能感受這股社會暖流，歡喜度過溫馨的農曆春節。

(中時 )