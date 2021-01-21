香港女星阿嬌（鍾欣潼）去年和「醫界王陽明」賴弘國離婚，全心投入事業中，不但合體阿SA（蔡卓妍）拍攝影片，還一度傳出可能會參與《乘風破浪的姐姐》第二季，21日阿嬌迎來40歲生日，不只好友阿SA獻上祝福，還有一名神秘男子曬出2人慶生合照，立刻引發外界熱議。

阿嬌和賴弘國離婚後，曾經坦言不會想再結婚，認為自己不適合婚姻，雖然身邊還是有追求者，但也不會想戀愛，現階段感情沒有太多的想法，只是她很喜歡小孩，之前還為此凍卵過，隨著離婚她也只能對此事抱持著隨緣的心態，之後也全力衝刺事業。

阿嬌開心迎來40歲生日。(圖/翻攝自微博)

去年底Twins出道20周年，阿嬌和阿SA還拍攝影片，合唱經典歌曲《下一站天后》，之後更傳出阿嬌要參與《乘風破浪的姐姐》第二季的拍攝，卻疑似擔心和張柏芝同框而推辭，對此經紀公司也澄清闢謠，是因為阿嬌工作滿檔，與外界猜測無關。

阿嬌和神秘眼鏡男同框。(圖/翻攝自微博)

今日阿嬌迎來40歲生日，好搭檔阿SA在凌晨12點一到就準時發文為她慶生，除此之外還有一名男子曬出阿嬌在生日派對的照片，還有2人的親密合照，立刻引起外界瘋狂猜測，就有網友起底該名男子的身分，其實是節目製作人，同時也是阿嬌的鐵粉，似乎是受邀去參加派對，2人才會有機會合照。

(中時新聞網)