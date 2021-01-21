年關至，幫助弱勢一起來，中市警局霧峰分局吉峰派出所結合霧峰天顯宮、中華五顯慈善功德會及當地里長等，趁著春節前夕，帶著一批生活物資，探訪轄內獨居老人及低收入戶等貧困家庭，盼居民能夠有個溫馨及快樂的新年。

吉峰派出所所長黃冠智，日前偕同霧峰天顯宮管理委員會副主委洪政忠及總幹事陳永昱與吉峰里長林政逸一同帶著包含紅包、白米、生活用品及泡麵等關懷物資，前往轄區慰問獨居老人及低收入戶等，家境較為貧困清寒的家庭，受助家庭收下員警送來的關懷品，紛紛表達謝意，都說原來平常嚴肅的警察，也有溫暖的一面。

吉峰派出所表示，警察的職責是除暴安良，維持社會秩序，讓生活堪憂或家境貧困亟需協助的民眾，即時獲得足夠的關懷物資，也是「安良」的工作，此次結合轄內里、鄰長及地方慈善團體，發揮人溺己溺人飢己飢的精神，主動伸援關懷，讓需要協助的民眾獲得援助，在寒冬歲末之際注入ㄧ股社會關懷的暖流，社會秩序也因而能維持。

霧峰分局長陳家銘表示，農曆春節期間，警察除持續強化轄內治安平穩、維持交通順暢外，讓民眾安心及回應民眾需求之同理心與熱忱也是重點工作之一。派出所員警們對於轄內獨居長者多加留意，給予更多關懷，結合警政、社福單位及地方慈善團體等聯繫網絡，並適時、適當、適切伸出援手，除讓民眾感受到臺中市是一個「智慧警政，守護安全」的宜居城市，也建立警民一家親的良好形象。

(中時 )