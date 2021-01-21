三立八點台劇《天之驕女》近期劇情高潮迭起，「假太子」黃玉榮利用董事會企圖奪權，不料最後失敗，更被揭穿假太子的身份，鄭仲茵發現養了30年的兒子竟不是親生兒子，更以為親生兒子已經不在人世，悲痛欲絕，又強迫自己打起精神、沒有掉半滴淚，演技大爆發讓網友大讚情緒有層次，「真假太子」橋段吸引120萬人收看，有線收視達3.86的好成績，隱瞞真相的況明潔害怕事實被抖出，多變表情也成為昨日一大笑點。

鄭仲茵表示，當時連續幾天都是情緒很重的戲，到現在還走不大出來，特別是拍攝揭穿假太子的那場戲，讓鄭仲茵差點昏厥過去，太入戲的她真的覺得已經是絕境，有一幕她要去撞牆，沒想到她入戲到真的去撞，現場演員們都嚇到。鄭仲茵解釋，被視如己出的好姐妹欺騙了30年，為了孩子勞心勞力付出的一切都是空，「只要想到如果這是我的真實人生，我會有多崩潰，所以整個陷進去，到現在還有點難以自拔。」

假太子黃玉榮身份被揭穿。（三立提供）

飾演管家的蘇意菁揭露真假太子。（三立提供）

隱瞞真相的況明潔害怕事實被抖出，表情多變。（三立提供）

三立八點台劇《天之驕女》「真假太子」橋段吸引120萬人收看。（三立提供）

(中時 )