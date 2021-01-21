在目前寒冷的冬季，日本用電量暴增，造成電費大漲外，並已出現供電危機。政府也不斷呼籲，各輸配電業者應該相互調配電力，以防供需不均造成大規模停電。市場人士認為，造成日本電力供需緊張的最大原因，其實是就是液化天然氣(LNG)短缺。

據悉，由於日本天氣寒冷，電力需求暴增，加上發電用LNG庫存遞減，才讓日本各地出現電力緊張現象。8日，日本多地甚至出現大規模停電，數萬戶家庭因此無電可用。慘的是，日本各電力公司數據顯示，日後停電風險性將有進一步擴大可能。

日本電氣事業聯合會15日表示，預計嚴寒天氣型態將持續，且火力發電燃料庫存量也在下降，接下來的冬天日子不知該怎麼辦。

同時，日本政府也疾呼，要求各輸配電業者應相互調配電力，以防大規模停電發生。有業者觀察到，政府從來沒有如此密集地下令，有時平均一天可以收到7次左右，來自政府發出的訊息。

目前而言，日本各地電力使用率，都處在逾95%高乘載風險。一旦電力使用率破百，供應電壓將會下降，停電風險也會提升。

12日晚間有統計數據顯示，關西地區用電率一度飆到99%，四國則有98%。

其實，造成日本電力供應緊張的最大原因，就是LNG不足。日本一直是全球最大的LNG進口國之一，而使用LNG發電，約佔日本國內發電量四成左右。

為何LNG會不夠用，歸納出幾項原因。中國大陸和韓國加入搶購LNG行列，疫情影響下，部分海關作業速度減緩，還有部分LNG企業考慮存貨囤積過多會有成本產生，因此減少進口量，降低庫存過多風險。另外，缺電與核電廠重新啟用速度過慢，也有些許關聯。

除了民生因為缺電極為不便外，商業發展也會被連累。電力相關業者指出，如果目前電力供應不穩的情況再持續數周，將會有同業因為財務調度困難，不得不接受倒閉命運。

(時報資訊)