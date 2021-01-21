部立桃園醫院爆發院內群聚感染，讓國內疫情略漸升溫，稍早傳出台塑集團一名丹麥籍技師1月中旬在台塑嘉義新港廠執行業務，於20日離台後，今(21)日於泰國確診。指揮中心稍後表示，該個案目前於醫院隔離治療中，研判為境外移入。

中央流行疫情指揮中心特別澄清，該個案(下稱案874)為丹麥籍30多歲男性，去(2020)年12月30日來臺洽公，持有搭機前3天內檢驗陰性報告，入境後至防疫旅館居家檢疫，迄今無症狀；個案於今(2021)年1月14日檢疫期滿，同日前往國內某公司洽公，因預定出境，於1月20日至醫院自費採檢，因檢出陽性確診(Ct值30)，目前於醫院隔離治療中，研判為境外移入個案。

台塑表示，今晨接獲通報，一名丹麥籍技師確診，不知道該技師的感染源來自何處，但與這名技師接觸過的17名員工已經依照規定隔離居家檢疫。

當時消息指出，該名技師入境時採檢為陰性，於嘉義新港廠指導甲醛反應器觸媒充填作業，在廠時間也不長，入台14天隔離後才進入新港廠區作業，16日離開新港廠，20日離台前往泰國，於機場採檢後21日確診。但根據實際狀況，該員的確有前往廠區作業，但依照出境檢疫採檢規定，所以該員前往醫院檢驗才確診染疫。

指揮中心指出，衛生單位於接獲案874檢驗陽性通報後，隨即展開疫情調查，初步了解個案檢疫期滿後，在台活動期間均有佩戴口罩，主要活動地為工作地點及住宿地點周圍，將進一步調查是否有其他公共場所活動史。

指揮中心重申，個案及疫情等相關防疫資訊，均應由指揮中心統一對外公布，民眾接獲來源不明或未經證實的疫情或防治措施資訊時，應先查證內容是否屬實，切勿隨意散播、轉傳，以免觸法。

(中時新聞網)