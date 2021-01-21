39歲女星許維恩擁有荷蘭人血統，外型亮麗、身材性感，擁有不少粉絲，近年她積極經營副業，除了服裝品牌，3年前也開起美容SPA店。今(21日)媒體報導，該店去年突然臨時被通知要收攤，原來是大樓的消防法規不合格，還被要求在5天內清空，收掉器材，讓她第一時間傻眼，直說：「整個人空掉了」。

許維恩近年事業版圖越做越大，去年成立娛樂公司「維恩原創」升格CEO，宣告除了將簽藝人從事經紀約的工作外，也將轉戰幕後，投資電影、電視劇，並推出自製戲，當時媒體問她最想合作的男明星，她沒考慮舊愛KID跟馬來西亞男星呂銳，點名：「最想和天王郭富城、韓星李敏鎬合作」。

許維恩坦言第一時間得到消息時整個人空掉。（圖／中時資料照片）

真的超拚！「性感女神」開啟斜槓人生 許維恩升格ceo又砸千萬開店

去年底，許維恩宣布將出版第一本也是最後一本寫真書《維恩的秘密莊園》，透露最初是接受馬爾地夫六星級酒店邀請拍攝宣傳影片，本來只想出寫真年曆，但照片太多太美，所以轉而決定推出寫真書，跟粉絲分享美照，當時許維恩也強調考量到年齡，「這是最後一次了，就當作紀念自己的美好，之後絕對不會再出寫真書了！」

今據《三立新聞網》報導，自己本身就是美容SPA館活招牌的許維恩，透露在台北營業3年多的店去年底突然關閉，然而卻不是因經營不善，而是大樓的消防法規檢驗不通過，使她被迫在5天內必須搬光所有器材，「搬東西搬到要瘋掉了」，至於損失金額，許維恩不願多說，只透露「非常多」，但這段波折並未澆熄她開店的熱情，目前還在找新的臨時地點，等確認後再公開。

(中時新聞網)