在選擇伴侶的時候，對方的長相是你的首要條件嗎？其實現代人都很重視外表，不過國師唐綺陽點名以下6個星座「外貌協會」的傾向特別嚴重！唐綺陽在「女人我最大」節目中分析，巨蟹座、摩羯座、牡羊座、金牛座、雙魚座、天蠍座找對象時特別重視長相，尤其是雙魚座、天蠍座最嚴重，只喜歡好看的人，甚至交往後也完全無法忍受對方變胖變醜！

▍第三名：巨蟹座、摩羯座

這兩個星座都喜歡「人生勝利組」的人，因為他們認為經營自己、經營人生非常重要，找對象時特別喜歡上進的、把條件打理很好的人，當然外貌也是其中之一。巨蟹座很重視感覺，選擇對象時會把對自己的期望投射到對方身上，選擇一個和自己一樣優秀的人。摩羯座覺得外貌是人生勝利組必備條件，如果個性沒有可取之處至少要有外表，許多摩羯座會因為對方好看，而對他的缺點妥協、讓步，外表優質但能力差一點也能接受，因為摩羯很吃苦耐勞。

▍第二名：牡羊座、金牛座

牡羊要的對象是理想型，甚至到韓星、運動選手等級，要求非常高，高到人世間很難找到。金牛找對象時先看臉，只要不符合自己喜好就很難讓他有感覺，他們對外貌有獨特的癖好，和一般人標準不太一樣，只要頻率對了就立刻愛上，沒興趣的無論多努力對他好都沒有用。

▍第一名：雙魚座、天蠍座

雙魚座很重視戀愛對象的顏值，一旦喜歡上一個人，腦中會有一個幻想中的完美形象，對方不能打破這個幻想，每次見面一定要好好打理自己，雙魚完全無法接受戀人變醜，如果對方變胖就會要他減肥，雙魚會要求自己，更要求戀人。天蠍座從年輕到老都一樣，是個徹底的「外貌協會」，天蠍甚至會喜歡上好看的爛人，他會因為對方是帥哥美女而忍受他的缺點，看著對方的臉就能讓天蠍自欺欺人，但也不要做得太過分，畢竟天蠍也是知名的「復仇天使」，惹毛他就不要怪他不客氣了！

國師唐綺陽點名12星座外貌協會TOP3

(中時新聞網)