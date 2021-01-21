2020年11月POCO以獨立品牌之姿，在全球展開全面布局，今（21）日POCO宣布進軍台灣市場，繼2018年推出POCO F1後，首次以獨立品牌在台推出POCO M3，搭載Qualcomm Snapdragon 662 行動平台、4800萬像素 AI 三鏡頭相機、6,000mAh超大容量電池等，提供台灣市場科技愛好者多一種選擇。

POCO品牌理念是「只有你需要，沒有不必要」關注用戶的需求，持續導入創新技術，提供用戶真正需要的產品設計。於2018年推出首支POCO F1後，於三年內打入全球超過35個市場，首款產品POCO F1在全球累積出貨量超過220萬台，而POCO全系列產品在全球出庫更超過900萬台，均寫下漂亮成績。

POCO M3配備6,000mAh (typ) 高充電循環電池，即使是重度遊戲玩家也可以玩線上遊戲一整天而不需擔心手機沒電。超高續航力之下，手機可待機長達約24天，即使是長時間追劇也可不間斷看影片17小時。同時，POCO M3特製的電池更持久耐用，電池循環充電次數高達1,000次，就算在高溫環境中電池壽命也較其他手機提高20％。此外，POCO M3配有Type-C雙向充電插口，支援18W快速充電，隨盒附贈22.5W快速充電器，充電更快速，更能兼當行動電源，為其他裝置提供電力。

POCO M3搭載4800萬像素 AI 三鏡頭相機，包含4800萬像素主鏡頭、200萬像素微距鏡頭、200萬像素景深鏡頭，配備1/2吋感光元件、0.8μm感光像素，支援1.6μm四合一超高畫質，讓用戶捕捉生活中的每一個重要時刻。此外，搭載800萬像素前置鏡頭及 AI 美顏功能，一鍵就能拍出滿意自拍。

透過多種極具創意的攝影軟體，POCO M3讓你的照片充滿創意；以「人像留色」，讓主角從周遭混亂的環境中跳脫出來，成為創意焦點；運用「縮時攝影」功能，可調整速度讓影片不再冗長無味；而開啟「電影模式」拍攝，為照片直接添上電影藝術感，馬上晉身高級品味；在暗光環境中以「夜間模式」拍照，增強照片的色彩對比度，拍出跟朋友night out的樂趣。

POCO M3配備Qualcomm Snapdragon 662 行動平台，在入門機上提供出色體驗。藉助Qualcomm Adreno 610 圖形處理器，將擁有流暢的遊戲和影片體驗，同時能將高畫素的相片以一半的檔案容量儲存。以11奈米處理器提供更高性能、更低發熱量及更低功耗，成為同級產品中的必備裝置。另外內建支援高效、高速和多工作業的UFS儲存空間，能更快地開啟應用程式和遊戲，在手遊對戰中搶得先機。

POCO M3擁有流暢的作業系統，讓你能輕鬆掌控娛樂；MIUI遊戲加速器能讓玩家即時追蹤處理器和圖形處理器的使用情況，而變聲器則為遊戲體驗帶來更多趣味。同時，還可以將畫面投影到大螢幕上，讓親朋好友都參與其中。

POCO M3搭載6.53吋2340×1080高解析度FHD+水滴螢幕，螢幕比例19.5：9及90.34%的高螢幕佔比，且獲得德國萊因TÜV低藍光認證，即使長時間觀看手機也不易感到眼睛疲勞。此外，POCO M3搭載雙喇叭及等效0.76cc大音腔，以旗艦級的高品質立體音效，讓用戶無論玩遊戲或觀看影片，都能有沉浸式影音體驗。

POCO M3具備亮眼配色，重量不到200g；採用康寧第三代大猩猩玻璃，摔落或碰撞也不易刮傷受損；而機背以精緻紋理打造抗指紋設計，機身曲線流暢且符合人體工學，提供牢固的握感。此外，支援AI人臉解鎖及配備側面指紋感應器，前螢幕設計更簡約，單手解鎖更輕鬆。

POCO M3提供活力黃、動力黑、冷酷藍三款顏色供選擇，售價為新台幣$3,999元（4GB+64GB）及新台幣$4,699元（4GB+128GB），自1月22日上午10點起於PChome 24h購物POCO旗艦館獨家開賣，前2,000名購買並成功付款者，還可獲得10000行動電源 乙個（價值新台幣$345元），數量有限，送完為止。

(科技)