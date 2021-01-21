苗栗縣議長鍾東錦慰問頭份市殘障羅姓學生，羅母說明家中困境

苗栗縣議長鍾東錦自擔任議長後，成立「愛鄉行獎助學金」每年捐助1百萬元協助苗栗縣內優秀清寒弱勢家庭學生。21日上午，鍾東錦前往頭份多位學生家中親自慰問，藉以了解學生家中狀況，希望能提供同學更有利的協助。

苗栗縣議長鍾東錦出任議長後，成立「愛鄉行動獎助學金」，作為縣內高中、國中以及小學優秀、清寒與弱勢家庭學子的獎助學金，今年邁入第2年。為了解學生需求，鍾東錦透過學校安排，21日上午親自走訪探視學生家庭生活，希望未來提供同學們更適切的關懷。

苗栗縣議長鍾東錦21日上午訪視慰問頭份市黃姓同學。（苗栗縣議會提供／謝明俊苗栗傳真）

苗栗縣議長鍾東錦21日上午訪視慰問頭份市另一名黃姓同學住所。（苗栗縣議會提供／謝明俊苗栗傳真）

鍾東錦上午分別走訪羅姓及2名黃姓同學住所，其中，羅姓同學因罹患「裘馨氏肌肉失養症」，並於小學時發病，目前只能依靠輪椅代步，生活作息，皆需要有人在旁協助，所以從小學開始就有助理員陪同上課。羅父因疫情關係，於去年5月遭到資遺，原本一度擔任保全工作，但卻在去年九月，不幸罹患小中風住院，出院後目前在家休養。目前羅家靠著羅母在餐廳打工，每個月薪資約2萬7千元，家中還有一位重度障礙的奶奶，必須由看護專責照顧，家中經濟沉重。

校方指出，羅姓同學儘管行動不便，但仍不減他積極求學態度，不但全程參與微小說課程，更努力透過注音拼寫與口頭闡述等方式，完整創作出期末微小說的成果，其上課態度與小說成果令人讚許。

鍾東錦除提供羅姓同學獎助學金外，還另外送上一套書冊，藉此培養羅姓同學閱讀興趣，並鼓勵他多多寫作，鍾東錦並造訴羅同學，只要有新的作品，可請學校送到議會，以分享給其他議員。

鍾東錦訪視的另一名黃同學，父親雙眼失明、心臟裝有7根支架，並患有糖尿病、高血壓，還需定期洗腎，領有極重度身障手冊。家中還有70多歲爺爺、奶奶要扶養照料，母親擔任作業員，收入僅2萬多，這分收入要扶養家中4個老小，生活極為艱辛。

黃同學的學校導師指出，雖然家境困苦，但黃同學仍保持活潑開朗、正向積極，在校讀書腳踏實地，很有上進心，同時熱愛國樂，擔任絲竹樂團團長，即將參加全國音樂比賽決賽。

鍾東錦除了送上獎助學金和書冊外，也要求隨行人員，對於相關弱勢家庭需求，要定時前往探視，主動給予協助，務必要讓苗栗表現優異的學生，無後顧之憂。

(中時 )