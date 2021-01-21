現改名為「鼎宸系統股份有限公司」的綺瑩資訊公司，實際負責人李語宸及協理馬蓉芳涉嫌利用變造金額的發票，或假交易發票，以「應收帳款」的方式3年間向2家銀行詐貸2.6億元，台北地檢署檢察官陳照世21日指揮調查局台北市調處兵分5路前往鼎宸等處搜索，並將李、馬及李語宸胞姊的董事李靖渝等3人約談到案，晚間移送北檢複訊。

檢調查出，2013年5月到2016年5月，綺瑩資訊公司的實際負責人李語宸及協理馬蓉芳，與廠商簽立影印供應契約，將廠商開具的發票變造發票金額，或以根本不存在的假交易發票，虛偽製作應收帳款資料，向2家銀行融資詐貸。

檢調發現，李、馬2人為使「應收帳款」看起來沒有破綻，當應收帳款快到期前，就會匯入一筆資金到綺瑩公司的備償專戶，製造廠商有付款的假象，維持詐貸行為的「信用」。

李、馬2人在3年間利用應收帳款詐貸了2.6億元，之後陸續償還貸款，目前已全數清償。不過，檢調認為，李、馬利用不實應收帳款詐貸，已經涉犯《銀行法》詐貸罪，執行搜索約談。

(中時 )