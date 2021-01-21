核四廠建廠執照於去年12月31日正式到期，反核團體今(21)日召開記者會，表示核四2號機尚未完工，工程已難再啟，核四問題也不該被政治化；以核養綠公投領銜人黃士修指出，建廠執照只是技術環節，核四1號機已經實質完工，需要的不是建廠執照，而是運轉執照，要將核四2號機完工才需要建廠執照，呼籲反核人士別再當政黨側翼下行政治操作，8月28日重啟核四公投直球對決就知道民意所向了。

面對反核人士指擁核派將核四公投當作政治工具，用錯誤資訊影響民眾公投的選擇，且核四已經重啟無望，黃士修表示，建廠執照只是一個技術環節，核四1號機已經實質完工，需要的不是建廠執照而是運轉執照，建廠就是建機組，要把核四2號機剩餘的1成完工才需要建廠執照。

黃士修說，即便1號、2號機要有所謂的建廠執照，重跑程序當然會花時間，但實際上當地環評條件沒有大改變，除非環評委員是反核人士刻意刁難，核發建廠執照是基於安全基礎與科學，而且若有全民公投的強制性，難道不能重新申請？

他舉例，核四就像一台車沒了行照無法上路，但維持的狀況還不錯，重新申請行照一樣可以上路。現在民進黨政府有感重啟核四公投可能會通過，近期都在冷處理，「不過反核團體倒是很著急，只要把燃料棒都送走，就能名正言順廢止建廠執照，但建廠執照廢了再申請就好，重要的是運轉執照。」

他指出，送出核四燃料棒的決議只是2019年立法院經濟委員會三讀通過的預算案附帶決議，附帶決議沒有拘束力，但反核團體卻常用各種話術沒收全民公投的民主權利，依附政黨的反核團體到底在怕什麼，為何不敢正面對決，解決困擾台灣30年的問題？

(中時 )