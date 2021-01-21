捷運經營企業化；新北捷運公司總經理吳國濟21日表示，淡海輕軌將積極招商開展副業經濟，包括站體空間、高架墩柱、維修機廠、滯洪池等硬體空間，將結合綠能環保概念，創多元副業可能性，打造淡海綠色產業鏈。

目前，淡海輕軌機廠，已與大同集團旗下尚新公司攜手合作，在屋頂建置太陽光電發電系統。

吳國濟指出，新北捷運公司為活化閒置資產，也將結合魚菜共生廠商，運用維修機廠現有滯洪池空間，構築淡水地區最大的景觀滯洪池「魚菜共生」系統。

新北捷運公司將輕軌系統內可再利用的空間，與「魚菜共生」廠商一同打造示範場域，增加副業收入，透過科技及自然生態循環以綠能環保的方式，產出高營養的蔬菜及養殖的鱘龍魚及鱸魚等漁獲。

新北捷運公司未來更希望能與小農農特產品結合，推出健康、低鈉、高營養價值的特色餐盒，提供給月子中心、餐廳、公司行號及一般民眾購買。

吳國濟指出，透過這些商轉模式獲取收益，除可維持營運需求以達到永續發展的目標，也帶給民眾魚菜共生及綠色循環等永續農業相關知識，目前正開放合作權益及商業合作可能性，希望健康餐飲商家業者參與合作創造綠色餐飲商機，推廣綠色經濟。

捷運公司表示，待此商轉模式確立後，會擴展推廣到安坑、三鶯、環狀及未來的新北捷運路網，預期會有一定的商業規模。

(工商 )