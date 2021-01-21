台灣疫情升溫，傳出有瑞典公司丹麥籍技師在1月中至台塑嘉義新港廠執行業務後，20日離台發現確診。

對此，台塑澄清說明，該技師僅於1月14、15日到公司新港廠出差；因其即將離台前往泰國，20日自行前往檢測，今日主管機關通報確診新冠肺炎。因該技師在公司出差兩天外，還在台灣其他地方活動，無法得知如何確診，一切自有主管機關進行疫調。不過，目前公司已針對技師到來二日所接觸員工約十餘人，悉數回家進行居家隔離。

據了解，該名技師在去年12月底來台，當時入境採檢是陰性，而1月起隔離14天，在14及15日兩天在新港廠工作，16號就離開新港廠，20日離台前進行檢驗，採檢後發現確診。

台塑表示，由於該名技師離開新港廠後，就自由活動，因此無法得知後續行蹤，也不確定該技師是在哪裡感染，但有與該技師接觸的10多名新港廠員工今天起就開始居家隔離，目前營運並未受影響。

(工商 )